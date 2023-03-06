Фото ⟩ Полиция в Риге конфисковала 600 тысяч нелегальных сигарет и задержала троих человек

Ко всем задержанным лицам применена мера пресечения - заключение под стражу. В настоящее время расследование уголовного процесса продолжается.

Должностные лица Государственной полиции провели оперативные следственные действия в связи с незаконным оборотом табачных изделий на территории Риги.

В момент совершения преступного деяния полицейские задержали трех мужчин, которые на территории Риги в целях реализации перевозили на автомашине Opel Vivaro сигареты без акцизных марок Латвийской Республики.

В срочном порядке был проведен обыск в упомянутом транспортном средстве, в ходе которого найдено и изъято 30 000 пачек сигарет Marlboro, то есть 600 000 сигарет.

Полиция поясняет, что если бы изъятые сигареты попали на черный рынок, их стоимость составила бы около 60 000 евро.

После проведения оперативных процессуальных действий лица были помещены в место кратковременного задержания. Задержанные мужчины 1970, 1975 и 1976 годов рождения ранее уже попадали в поле зрения полиции за совершение различных преступлений. 24 февраля суд применил ко всем троим мужчинам меру пресечения в виде лишения свободы.

Законом предусмотрено, что за совершение упомянутого преступления лицо может быть наказано лишением свободы на срок до пяти лет, принудительными работами или штрафом с конфискацией имущества или без таковой.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не доказана в установленном законом порядке.

Кроме того, Государственная полиция призывает жителей, в распоряжении которых имеется информация о лицах и фактах в связи с незаконным оборотом табачных изделий, алкоголя и горючего, информировать об этом Государственную полицию, написав на электронную почту krpp3b1n@riga.vp.gov.lv. Анонимность гарантируется.