Видео ⟩ Сигулдская дума выселила из квартиры пару пенсионеров

Самоуправление вселило пару в квартиру 20 лет назад, после того как хозяин снес дом, где они жили раньше.

Уже в прошлом году самоуправление Сигулдского края неприятно удивило пенсионеров, решив выселить их из принадлежащей местной власти двухкомнатной квартиры. Им было назначено время для выезда до середины сентября.

Позже руководство самоуправления Сигулдского края поручило ответственным специалистам пересмотреть решение о выселении и решило, что жильцы могут продолжать жить в помещении.

Но теперь пожилые люди говорят, что самоуправление, пересмотрев первое решение, в январе этого года снова решил, что они должны съехать, дав им время до конца апреля.

"Хорошая присказка - как тут не пообещать? Нам теперь повеситься или принять таблетки? Я и так живу на таблетках от нервов!" - говорит Лаума, оказавшаяся в незавидном положении.

"Они сказали - придет судебный исполнитель и выбросит во двор. Обещали, что решат, как-нибудь помогут, но оказалось, что нет. Когда выставят на улицу, пойдем в гараж, который тоже не наш. Там же наши вещи!"

В самоуправлении отметили, что конкретная квартира предусмотрена для тех, кто стоит в очереди на жилье. Пара пенсионеров за право оставаться в доме будет бороться в суде.

Видео: сюжет Bez Tabu