Если северокорейские ракеты во время испытаний будут сбиты над Тихим океаном, это будет воспринято как объявление войны, предупредила во вторник влиятельная сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Е Чжон, сообщает AFP.
Северная Корея: Сбитые ракеты будут восприняты как объявление войны
"Если за нашим испытательным запуском стратегических вооружений, который проводится в открытом море и регионе, не принадлежащих юрисдикции США, без причинения какого-либо вреда безопасности окружающих стран, последует военная реакция, такая как перехват, то это будет очевидным объявлением войны против КНДР", - указала она в сообщении.
"Тихий океан не является территорией США или Японии", - добавила Ким Е Чжон.
Северная Корея "всегда готова предпринять соответствующие быстрые и решительные шаги в любое время", - говорится в сообщении сестры Ким Чен Ына, опубликованном официальным новостным агентство KCNA.
В результате нарастания угроз со стороны Северной Кореи, когда Пхеньян в последние месяцы проводил испытания запрещенных вооружений, США и Южная Корея усилили оборонное сотрудничество, в том числе провели совместные учения.
Пхеньян утверждает, что его ракетные и ядерные программы осуществляются в целях самообороны, и осуждает маневры США и Южной Кореи, называя их попыткой вторжения.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!