Северная Корея: Сбитые ракеты будут восприняты как объявление войны

"Если за нашим испытательным запуском стратегических вооружений, который проводится в открытом море и регионе, не принадлежащих юрисдикции США, без причинения какого-либо вреда безопасности окружающих стран, последует военная реакция, такая как перехват, то это будет очевидным объявлением войны против КНДР", - указала она в сообщении.

"Тихий океан не является территорией США или Японии", - добавила Ким Е Чжон.

Северная Корея "всегда готова предпринять соответствующие быстрые и решительные шаги в любое время", - говорится в сообщении сестры Ким Чен Ына, опубликованном официальным новостным агентство KCNA.

В результате нарастания угроз со стороны Северной Кореи, когда Пхеньян в последние месяцы проводил испытания запрещенных вооружений, США и Южная Корея усилили оборонное сотрудничество, в том числе провели совместные учения.

Пхеньян утверждает, что его ракетные и ядерные программы осуществляются в целях самообороны, и осуждает маневры США и Южной Кореи, называя их попыткой вторжения.