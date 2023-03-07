Мужчина после ссоры с подругой решил сесть за руль автомобиля пьяным. Опасные действия водителя Audi заметила полиция, которая начала преследование, сообщает передача Degpunktā.
В Елгаве после ссоры с подругой мужчина сел пьяным за руль и пытался сбежать от полиции
В воскресенье, 5 марта, 40-летнего жителя Елгавы выгнали из дома. После ссоры мужчина нашел убежище в своей черной Audi, так как там хотя бы было тепло. Автомобиль с заведенным двигателем заметили местные, которые и позвонили в полицию.
Представитель муниципальной полиции Елгавы Лива Элизабете Лаце рассказала, что мужчина сидел в машине в состоянии алкогольного опьянения, и с ним были проведены превентивные разговоры, чтобы он не садился за руль пьяным.
После короткого разговора полицейские сели в бусик и продолжили патрулирование. Однако вскоре выгнанный из дома елгавчанин снова привлек к себе внимание экипажа.
Пьяный мужчина не послушал стражей порядка и начал двиение. Увидев полицейских, водитель вдавил педаль газа в пол, однако попытка сбежать оказалась неудачной, так как по пути встретилась канава.
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