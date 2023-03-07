В документальном фильме "Планета секса с Карой Делевинь" знаменитая модель и актриса продолжает узнавать все о сексе и о том, что с ним связано. В этот раз она выясняла, вредит ли человеческому мозгу чрезмерный просмотр порно. Чрезмерное потребление порнографии действительно уменьшает количество серого вещества в мозге, но хорошая новость в том, что мозг восстанавливается!
Внимание!
"От просмотра порно глупеют" - так ли это на самом деле?
Калифорнийский университет в Сан-Диего, США, является местом, где проводятся серьезные исследования наших самых темных порывов. Профессор Матеуш Гола много времени проводит в размышлениях, просмотре и написании статей о порно.
"В своем исследовании я пытаюсь понять, как порнография меняет мозг", - говорит профессор Гола в документальном фильме. Самый важный вопрос для него: действительно ли порнография вызывает зависимость?
"Для большинства людей просмотр порнографии - лишь развлечение, но проблемы появляются, когда человек больше не может контролировать, когда его смотреть, как долго и когда прекратить. Средний возраст встречаемых пациентов - 27 лет. В среднем они смотрят порно уже 15-17 лет вплоть до 15 часов в день", - рассказывает исследователь.
Профессор считает, что ответ скрывается в структуре нашего мозга, поэтому он его и изучает. В исследовании используется функциональная магнитно-резонансная томография для сравнения мозга людей, у которых порнография вызывает проблемы, и тех, кто смотрит ее без них. Профессор изучил 450 вариантов мозга и сделал выводы.
"Мы обнаружили, что есть некоторые различия между проблемными и обычными пользователями порно. Одна из них связана с системой вознаграждения, которая становится особенно чувствительной ко всем раздражителям, вызванным порнографией. Другой связан с более низкой способностью контролировать поведение из-за меньшего количества серого вещества в лобной доле.
Когда мы сравниваем проблемных пользователей порно с алкоголиками и зависимыми от азартных игр, мы видим, что в коре лобных долей меньше серого вещества, которое контролирует эту тягу".
По словам ученого, у всех у нас должно быть 40 процентов серого вещества, но у заядлых порнолюбителей его меньше.
Это часть нашего мозга, которая обрабатывает информацию, или думает. Чем меньше серого вещества, тем больше склонность к зависимостям. "Тут речь не просто о слабой воле, это настоящая проблема, настоящее изменение в мозге. Это похоже на то, что мы наблюдаем в случаях других зависимостей", - говорит профессор Гола.
Всемирная организация здравоохранения классифицирует проблемное потребление порнографии как клиническую проблему. Это означает, что такие люди имеют более легкий доступ к лечению антидепрессантами и психотерапии.
"Отказаться от порнографии очень сложно, если ее потребление стало проблематичным, но надежда есть. У людей, которые лечатся от зависимости, после нескольких месяцев воздержания от порнографии эти изменения в головном мозге начинают исчезать. Это настоящее изменение мозга, восстановление нормальных функций", - объясняет профессор Гола.
Так что хорошая новость в том, что мозг способен восстанавливаться!
Подробнее смотрите в документальном фильме "Планета секса с Карой Делевинь" на TV6 или Go3.
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