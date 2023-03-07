"От просмотра порно глупеют" - так ли это на самом деле?

Когда мы сравниваем проблемных пользователей порно с алкоголиками и зависимыми от азартных игр, мы видим, что в коре лобных долей меньше серого вещества, которое контролирует эту тягу".

По словам ученого, у всех у нас должно быть 40 процентов серого вещества, но у заядлых порнолюбителей его меньше.

Это часть нашего мозга, которая обрабатывает информацию, или думает. Чем меньше серого вещества, тем больше склонность к зависимостям. "Тут речь не просто о слабой воле, это настоящая проблема, настоящее изменение в мозге. Это похоже на то, что мы наблюдаем в случаях других зависимостей", - говорит профессор Гола.

Всемирная организация здравоохранения классифицирует проблемное потребление порнографии как клиническую проблему. Это означает, что такие люди имеют более легкий доступ к лечению антидепрессантами и психотерапии.

"Отказаться от порнографии очень сложно, если ее потребление стало проблематичным, но надежда есть. У людей, которые лечатся от зависимости, после нескольких месяцев воздержания от порнографии эти изменения в головном мозге начинают исчезать. Это настоящее изменение мозга, восстановление нормальных функций", - объясняет профессор Гола.

Так что хорошая новость в том, что мозг способен восстанавливаться!

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