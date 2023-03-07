Почти 20 вакансий: в Центре неотложной медицины больницы Страдиня не хватает врачей

Поэтому врачи предупредили руководство больницы, что катастрофическая нехватка персонала уже начала угрожать качеству работы и безопасности пациентов. Однако врачи остались неуслышанными.

Во время наплыва пациентов необходимо привлекать дополнительные ресурсы, а для этого требуется более 2 млн евро. В этом году ни одного дополнительного цента не выделено.

В мартовском графике работы Центра неотложной медицины есть несколько десятков незаполненных мест в 12-часовых сменах - график дежурств можно с большим трудом составить едва на пару дней вперед.

"Большинство врачей, работающих на постах, не сертифицированы - это стажеры и резиденты, которым не достает знаний и опыта, и вместе с неконтролируемым потоком пациентов это затрудняет эффективное оказание помощи. Закон о медицинском обслуживании запрещает несертифицированным врачам работать без надзора дипломированного врача", - написали руководству больницы о сложившейся ситуации врачи центра.

За последние несколько лет нагрузка значительно возросла: закончивший работу дежурный врач оставляет более 13 пациентов следующему постовому врачу, кроме того, тот должен оказывать помощь новым пациентам, которые поступают во время его дежурства. Это свидетельствует о том, что система, за которой должным образом не следит ни руководство центра, ни больницы Страдиня, устарела и беспорядочна.

Руководителю Центра неотложной медицины Валерию Ратобыльскому о проблемах врачей известно много лет, за которые он не раз получал как устные, так и письменные подтверждения фактам. Однако, судя по его ответам и действиям, беспокоиться не о чем.

И в результате разговора с председателем правления больницы Страдиня Риналдом Муциньшем и главным врачом Эвой Стрике создается впечатление, что они не считают, будто из-за нехватки врачей в центра окажется под угрозой безопасность пациентов и что врачи центра перегружены.