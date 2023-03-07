"У нас все в порядке!" Глузунов раскрыл правду о разводе

В разговоре с журналом Kas Jauns? Артем Глузунов рассказал, что у них с Элиной все в порядке и они до сих пор вместе. "На самом деле никакого развода нет. Мы с Элиной поругались пару дней, я пожил в гостинице, и все, но ажиотаж из этого сделали".

Объясняя, что произошло в последней серии, он рассказывает: "Сюжет о предложении и обручальном кольце придумали продюсеры программы. Они сказали Элине, что я сделаю ей предложение, а мне сказали, что в этот день ничего не будет сниматься. И так получилось, что Элина ждала, когда я сделаю ей предложение, она в шоке и не понимала, почему так происходит, почему я ничего не делаю".

Глузунов заявил, что покинул шоу, потому что не хочет, чтобы его называли плохим человеком и отцом. "Мне надоело... (..) Когда мы первый раз снимались в этом шоу, все было нормально, а сейчас из меня сделали жалкого человека, я даже не знаю, как это назвать...", - сказал Артем, отметив, что "почти все, что он сказал, было вырвано из контекста".

Напомним, что в последнее время в семье Глузуновых сложилась напряженная ситуация, так как у младшего ребенка были обнаружены проблемы со здоровьем, с которыми семье предстоит бороться в будущем. Отношения между парой были натянутыми, поэтому было решено посетить семейного психотерапевта. Артем посчитал это пустой тратой времени, поэтому Элина пошла к известному психотерапевту Айне Поише одна.

Специалист честно призналась, что не хотел бы участвовать в их свадьбе. Она четко дала понять Элине, что свадьба не станет решением для улучшения отношений.

Несмотря на мнение окружающих, женщина втайне надеялась получить предложение.