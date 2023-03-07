Блогерша София Стужук в четвертый раз стала мамой

"В 3:55 к нам пришла Васенька. Одновременно мои самые быстрые и легкие роды, и самые непонятные какие-то получились. Позже расскажу, пока отдыхаю и продолжаю умирать от продолжающихся схваток", - написала блогерша.

Известно, что Стужук является фанаткой домашних родов. Только один ее ребенок (сын Давид) появился на свет в роддоме. Двух дочерей (Лолиту и Оливию) она рожала дома. Третью дочь, которая появилась на свет сегодня, она также рожала дома - в бассейне.

Фото: instagram/sofia_stuzhuk

Своего четвертого ребенка Стужук родила от бойфренда Антона Левданского. С ним блогерша живет в Риге. София и Антон вместе почти 1,5 года. Пара познакомилась в киевском клубе, а после начала полномасштабной войны в Украине Стужук вместе с детьми уехала к возлюбленному в Латвию, где и живет по сей день. Помолвка пары состоялась в сентябре в Париже, на фоне Эйфелевой башни.