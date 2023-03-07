Польша: Первые танки Leopard уже прибыли в Украину, комплексы Patriot - пока нет

Как ранее сообщила Русская служба ВВС, Блащак в интервью испанской газете Блащак сообщил, что первые Leopard, а также системы Patriot уже прибыли в Украину.

Однако позже министерство обороны Польши скорректировало его слова в части, относящейся к Patriot , заявив, что журналисты неправильно поняли министра и что эти комплексы Украина пока не получила.

"Слова вице-премьера, министра национальной обороны Польши господина Мариуша Блащака имели цель показать, что благодаря усилиям Польши были приняты решения о передаче батареи Patriot в Украину. Первые польские танки Leopard действительно уже находятся в Украине", - цитирует заявление польского минобороны издание Defence 24.

Министр также отметил, что Польша уже предоставила Украине военную помощь в размере 2,2 миллиарда евро и продолжит оказывать ее и в дальнейшем.

По словам Блащака, он верит в то, что отвага и самоотдача, с которой украинцы сражаются за свободу своей страны, вкупе с поддержкой всего свободного мира, приведут к желанному окончанию этой войны - победе Украины, поскольку это "единственный справедливый вариант".