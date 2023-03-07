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ВСУ назвали имя военного, расстрелянного на камеру после слов "Слава Украине!"

rus.tvnet.lv
ВСУ назвали имя военного, расстрелянного на камеру после слов "Слава Украине!"
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Кладбище в Украине. Иллюстративное фото
Кладбище в Украине. Иллюстративное фото Фото: EPA/Scanpix

Вооруженные силы Украины назвали имя военнослужащего, видео расстрела которого в понедельник появилось в интернете, пишет "Медуза".

По данным ВСУ, убитого украинца зовут Тимофей Шадура. Он был военнослужащим 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского.

С 3 февраля 2023 года мужчина считался без вести пропавшим.

"В данный момент тело военнослужащего находится на временно оккупированной территории. Окончательное подтверждение личности произойдет по возвращении тела и проведении экспертиз", - цитирует "Медуза" сообщение бригады.

Напомним, накануне сразу несколько блогеров и каналов опубликовали видео, на котором человек перед гибелью успевает произнести "Слава Украине!". На видео мужчина в военной форме, его лицо закрыто. Он стоит в лесу и курит. Звучит голос за кадром: "Снимай", - и камера поднимается. Солдат говорит: "Слава Украине!". После чего в него стреляют, он падает. Голос за кадром на русском языке произносит ругательства.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении пообещал, что убийцы военнопленного будут найдены.

"Сегодня появилось видео, как оккупанты зверски убили воина, который храбро сказал им в глаза: "Слава Украине!". Хочу, чтобы мы все вместе ответили на его слова: "Герою слава! Героям слава! Украине слава!". И мы найдем убийц", - обратился к украинцам Владимир Зеленский вечером 6 марта.

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