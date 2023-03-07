Видео с предполагаемым расстрелом украинского пленного. Что известно на данный момент

Главное следственное управление Службы безопасности Украины зарегистрировало уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны), сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

"Даже у войны есть законы. Существуют нормы международного права, которыми систематически пренебрегает преступный российский режим. Но рано или поздно за преступлением будет наказание. Все причастные будут отвечать перед законом", - цитирует его "Интерфакс-Украина".

Российские официальные лица это видео пока не комментировали.

Это не первый случай появления таких кадров с обеих сторон.

В ноябре появились кадры расстрела трех российских военных в Луганской области. Минобороны России заявило о "кровавой расправе". Украинские власти обещали расследовать случившееся.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в твиттере заявил, что новым случаем должен заниматься Международный уголовный суд.

"Ужасное видео безоружного украинского военнопленного, казненного российскими войсками только за слова "Слава Украине". Еще одно доказательство того, что эта война является геноцидом. Это обязательно, чтобы прокурор Международного уголовного суда Карим Хан начал немедленное расследование этого ужасного военного преступления. Виновные должны предстать перед правосудием", - потребовал Кулеба.

Скриншот из видео опубликовал у себя в фейсбуке украинский журналист Юрий Бутусов, обратившийся с призывом к имеющим информацию о мужчине на видео или обстоятельствах его плена сообщить ее.

Между тем некоторые пользователи поставили под сомнение нравственность распространения видео и скриншотов, на которых можно узнать погибшего.

В условиях войны Би-би-си не может оперативно проверить заявления сторон конфликта.

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