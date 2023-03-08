Астрологи назвали главного денежного счастливчика марта

Дева

Астрологи не советуют Дева отказываться от новых знакомств, поскольку именно они станут очень полезными для материального положения. Эксперты советуют интересоваться новыми сферами, ведь чтобы обрести богатство и успех, для начала нужно покинуть привычную зону комфорта.

Весы

Сначала будет тяжело, но в конце месяца деньги сами придут в руки. Не исключено, что в марте кто-то из должников решит вернуть деньги Весам или же они неожиданно получат большое денежное вознаграждение.

Скорпион

Нежелание расставаться с деньгами в марте будет вполне оправданным. Скупость денег не прибавит, однако в настоящее время экономия превыше всего. Начинать понемногу баловать себя можно примерно с 10 марта.

Стрелец

Стрельцам важно стать немного экономнее. Вместо ожидаемой прибыли возможны лишние расходы, но во второй половине месяца все наладится. Все командировки и поездки личного характера лучше перенести на конец месяца.

Козерог

В марте нельзя легкомысленно обращаться с деньгами. Можно попробовать вложить средства в чужое счастье, сделав пожертвование или оказав помощь близкому человеку, что поднимет репутацию Козерогов и привлечет новые финансовые возможности.

Водолей

В марте не ожидаются новые взлеты и высокая производительность, однако во второй половине месяца возможны внезапные финансовые прибавки. Проявленное усердие и трудолюбие непременно будет вознаграждено удачей.

Рыбы

19 марта наступит самое подходящее время для того, чтобы сделать дорогую покупку или потратить все накопленные деньги на отдых. Покупка, согласно мнению экспертов, выйдет весьма выгодная, а эмоции запомнятся надолго.