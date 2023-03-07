В России блогер получил 8,5 лет за "фейки" об армии

23-летний Иванов является создателем канала в Telegram "Протестный МГУ" и обвинялся в распространении информации с критикой войны в Украине.

В частности, ему инкриминируют распространение информации о бомбардировках украинских городов и убийствах мирных жителей во временно оккупированных Буче, Ирпене и Мариуполе.

Прокуратура просила приговорить блогера к девяти годам лишения свободы за это "преступление", но суд приговорил его к восьми годам и шести месяцам колонии общего режима.

"Вы должны понимать, что Россия - это не Путин. Десятки миллионов россиян выступают против этой преступной войны", - цитирует Иванова независимый новостной сайт "Медиазона".

Еще в прошлом году Иванов дважды был приговорен к административному аресту за посты в Telegram-канале "Протестный МГУ".

28 апреля 2022 года Иванов был задержан после сдачи экзамена и с тех пор находится в заключении. Из МГУ его отчислили в июле. Он учился на факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ.

23-летний Дмитрий Иванов основал канал "Протестный МГУ" еще в 2018 году.

Напомним, что вскоре после повторного вторжения в Украину в России вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают до 15 лет лишения свободы за распространение "фейковых новостей", отражающих агрессию российских вооруженных сил против Украины.

Российские власти объявили фейком любую информацию, раскрывающую военные преступления, совершенные в Украине, убийства мирных жителей, потери российской армии и сопротивление украинского народа.

В России даже войну, начатую против Украины, запрещено называть войной или вторжением или как-то иначе. Все СМИ должны использовать навязанный Кремлем эвфемизм - "спецоперация".