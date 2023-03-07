Во вторник, 7 марта, суд Москвы приговорил блогера Дмитрия Иванова почти к девяти годам лишения свободы, признав его виновным в распространении "фейковых новостей" о российской армии.
В России блогер получил 8,5 лет за "фейки" об армии
23-летний Иванов является создателем канала в Telegram "Протестный МГУ" и обвинялся в распространении информации с критикой войны в Украине.
В частности, ему инкриминируют распространение информации о бомбардировках украинских городов и убийствах мирных жителей во временно оккупированных Буче, Ирпене и Мариуполе.
Прокуратура просила приговорить блогера к девяти годам лишения свободы за это "преступление", но суд приговорил его к восьми годам и шести месяцам колонии общего режима.
"Вы должны понимать, что Россия - это не Путин. Десятки миллионов россиян выступают против этой преступной войны", - цитирует Иванова независимый новостной сайт "Медиазона".
Еще в прошлом году Иванов дважды был приговорен к административному аресту за посты в Telegram-канале "Протестный МГУ".
28 апреля 2022 года Иванов был задержан после сдачи экзамена и с тех пор находится в заключении. Из МГУ его отчислили в июле. Он учился на факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ.
23-летний Дмитрий Иванов основал канал "Протестный МГУ" еще в 2018 году.
Напомним, что вскоре после повторного вторжения в Украину в России вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают до 15 лет лишения свободы за распространение "фейковых новостей", отражающих агрессию российских вооруженных сил против Украины.
Российские власти объявили фейком любую информацию, раскрывающую военные преступления, совершенные в Украине, убийства мирных жителей, потери российской армии и сопротивление украинского народа.
В России даже войну, начатую против Украины, запрещено называть войной или вторжением или как-то иначе. Все СМИ должны использовать навязанный Кремлем эвфемизм - "спецоперация".
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