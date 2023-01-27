В России вынесли первый заочный приговор за "фейки" об армии. Бывший полицейский получил восемь лет

Первый реальный срок - семь лет колонии - в начале июля получил московский муниципальный депутат Алексей Горинов.

Его коллега Илья Яшин (объявлен российскими властями "иноагентом") в декабре был приговорен к восьми с половиной годам. Это пока самый большой срок по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, предусматривающий наказание до 10 лет колонии.

На этой неделе генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что за 2022 год было возбуждено 187 уголовных дел о "военных фейках". Обвиняемых меньше - 149, потому что у некоторых несколько эпизодов, комментировал эту статистику Чиков.

Он отмечал, что число новых дел о "военных фейках" стало плавно сокращаться с сентября, а в декабре было заведено всего восемь уголовных дел в отношении трех обвиняемых.

"Из всех 187 дел только 23 "совершены за пределами Российской Федерации", - обращал внимание правозащитник.

Накануне, 26 января, издатель "Медиазоны" Петр Верзилов (оба - в реестре "иностранных агентов") подтвердил, что и на него в прошлом году завели дело о "военных фейках". Верзилов - в числе тех, кто покинул Россию, причем уже давно.

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