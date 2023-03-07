Семь лет прошло с тех пор, как пассажирка автомобиля погибла в аварии на Сигулдском шоссе. В программе Bez tabu водитель автомобиля рассказывает об обстоятельствах аварии и своих опасениях.
Видео ⟩ Житель годами ждал решения суда после трагической аварии
"Меня отвезли в больницу, а жену отвезли в морг. У меня тут выписка - ее как будто через мясорубку пропустили", - говорит Виктор.
На видеозаписи видно, как водитель Lexus, двигавшийся по правому ряду, желая обогнать впереди идущий автомобиль, совершил маневр, но не обратил внимание на автомобиль, которым управлял Виктор.
Автомобиль Volvo, которым управлял Виктор, "подрезали" и он на полном ходу вылетел с дороги. Тело женщины было обнаружено под машиной без признаков жизни.
Виктор говорит, что рассчитывал на объективное расследование и справедливый суд, но окончательного результата удалось добиться только сегодня утром, 7 марта.
Водитель Volvo подозревает, что к делу причастны родители водителя другой машины - бывшие чиновники.
Видео: Сюжет программы Bez tabu (на латышском языке)
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