На борту самолета, который летел из России через Латвию, не было "держателя кошелька Путина"

"Мы завершили проверку. Полет 4 марта был обоснованным, соответствующим правилам медицинской эвакуации. Полученная информация свидетельствует о том, что на борту самолета не было лиц, имена которых ранее прозвучали в СМИ", - сообщил агентству LETA представитель САА Айвис Винцев.

Ранее сообщалось, что в субботу через воздушное пространство Латвии были осуществлены полеты по маршруту Франкфурт - Москва - Нюрнберг. Глава международной организации исследовательской журналистики Bellingcat Христо Грозев со ссылкой на опубликованную в российских Telegram-каналах информацию сообщал, что в самолете находился "держатель кошелька Путина" Сергей Ролдугин, который пролетел через Латвию в связи с "чрезвычайной медицинской ситуацией".

Латвия закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов 26 февраля прошлого года.

Самолет Bombardier Challenger 604 служит в качестве самолета-"неотложки".

В субботу в 12:32 по местному времени он вылетел из аэропорта во Франкфурте, Германия. На портале Flightradar24 видно, что маршрут полета пролегал через Балтийское море, а затем через Латвию напрямую в аэропорт Москвы, где самолет приземлился в 17:25 по московскому времени.

Самолет скорой помощи провел в московском аэропорту час и в 18:29 вылетел в немецкий город Нюрнберг. Маршрут полета снова проходил через Латвию. В аэропорту Нюрнберга самолет приземлился в 19:12 по местному времени, свидетельствует доступная на Flightradar24 информация.

Журналист Bellingcat Грозев со ссылкой на неофициальную информацию из российских Telegram-каналов сообщал, что VIP-персона, из-за которой были осуществлены полеты, - соратник президента России Владимира Путина Сергей Ролдугин.