Вчера, 7 марта, в Латвии зарегистрировано 167 дорожно-транспортных происшествий, в авариях один человек погиб и восемь получили травмы, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
В аварии на Таллиннском шоссе погиб велосипедист
Авария, в которой погиб велосипедист, произошла в Видземе. Представитель Видземского регионального управления Государственной полиции Рута Смилга сообщила агентству LETA, что вчера после 10 часов утра на Таллиннском шоссе в Лимбажском крае Скултской волости мужчина упал с велосипеда и погиб. Полиция выясняет обстоятельства аварии. Полиция возбудила уголовное дело по факту инцидента.
Вчера полиция задержала пятерых водителей за вождение в нетрезвом состоянии. Степень опьянения у всех была такова, что водители подлежат уголовной ответственности с конфискацией транспортного средства или взысканием его стоимости.
Составлено 108 протоколов за превышение скорости и восемь за агрессивное вождение.
Всего вчера полиция оформила 485 протоколов о нарушении правил дорожного движения.
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