В аварии на Таллиннском шоссе погиб велосипедист

Авария, в которой погиб велосипедист, произошла в Видземе. Представитель Видземского регионального управления Государственной полиции Рута Смилга сообщила агентству LETA, что вчера после 10 часов утра на Таллиннском шоссе в Лимбажском крае Скултской волости мужчина упал с велосипеда и погиб. Полиция выясняет обстоятельства аварии. Полиция возбудила уголовное дело по факту инцидента.

Вчера полиция задержала пятерых водителей за вождение в нетрезвом состоянии. Степень опьянения у всех была такова, что водители подлежат уголовной ответственности с конфискацией транспортного средства или взысканием его стоимости.

Составлено 108 протоколов за превышение скорости и восемь за агрессивное вождение.

Всего вчера полиция оформила 485 протоколов о нарушении правил дорожного движения.