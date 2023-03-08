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Страны Балтии: проект "иностранных агентов" в Грузии вызывает сомнения в демократии

rus.tvnet.lv/LETA
Страны Балтии: проект "иностранных агентов" в Грузии вызывает сомнения в демократии
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Протесты в Грузии
Протесты в Грузии Фото: AFP / Scanpix

Рассматриваемый в Грузии законопроект об "иностранных агентах" вызывает "серьезные вопросы" относительно демократических перспектив страны, заявили в среду, 8 марта, министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии

"Мы призываем парламент Грузии ответственно оценивать реальные интересы своей страны и воздерживаться от решений, наносящих ущерб стремлению жителей Грузии жить в демократической стране, идущей по пути европейской и евроатлантической интеграции", - говорится в заявлении.

Законопроект вызвал протесты в стране, в ходе которых полиция применила слезоточивый газ и водометы.

В ответ на эти события министры стран Балтии призвали правительство Грузии уважать право народа на мирный протест.

По мнению оппозиции, вышеупомянутый законопроект аналогичен существующему в России. Он требует, чтобы СМИ и неправительственные организации, получающие более 20% финансирования из иностранных источников, были зарегистрированы как "агенты иностранного влияния".

Международные организации выразили озабоченность по поводу законопроекта, заявив, что он противоречит развитию демократии в Грузии.

В последние годы грузинские власти стали объектом растущей международной критики за намечающееся отставание от демократии, что серьезно подорвало связи Тбилиси с Брюсселем.

В 2012 году в России был принят закон, позволяющий властям принимать меры против неправительственных организаций, СМИ и других лиц, признанных "иностранными агентами".

ЕС предупредил Грузию, что, если она примет этот закон, то снизит свои шансы когда-либо присоединиться к блоку.

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