Страны Балтии: проект "иностранных агентов" в Грузии вызывает сомнения в демократии

"Мы призываем парламент Грузии ответственно оценивать реальные интересы своей страны и воздерживаться от решений, наносящих ущерб стремлению жителей Грузии жить в демократической стране, идущей по пути европейской и евроатлантической интеграции", - говорится в заявлении.

Законопроект вызвал протесты в стране, в ходе которых полиция применила слезоточивый газ и водометы.

В ответ на эти события министры стран Балтии призвали правительство Грузии уважать право народа на мирный протест.

По мнению оппозиции, вышеупомянутый законопроект аналогичен существующему в России. Он требует, чтобы СМИ и неправительственные организации, получающие более 20% финансирования из иностранных источников, были зарегистрированы как "агенты иностранного влияния".

Международные организации выразили озабоченность по поводу законопроекта, заявив, что он противоречит развитию демократии в Грузии.

В последние годы грузинские власти стали объектом растущей международной критики за намечающееся отставание от демократии, что серьезно подорвало связи Тбилиси с Брюсселем.

В 2012 году в России был принят закон, позволяющий властям принимать меры против неправительственных организаций, СМИ и других лиц, признанных "иностранными агентами".

ЕС предупредил Грузию, что, если она примет этот закон, то снизит свои шансы когда-либо присоединиться к блоку.