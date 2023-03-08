Рассматриваемый в Грузии законопроект об "иностранных агентах" вызывает "серьезные вопросы" относительно демократических перспектив страны, заявили в среду, 8 марта, министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии
Страны Балтии: проект "иностранных агентов" в Грузии вызывает сомнения в демократии
"Мы призываем парламент Грузии ответственно оценивать реальные интересы своей страны и воздерживаться от решений, наносящих ущерб стремлению жителей Грузии жить в демократической стране, идущей по пути европейской и евроатлантической интеграции", - говорится в заявлении.
Законопроект вызвал протесты в стране, в ходе которых полиция применила слезоточивый газ и водометы.
В ответ на эти события министры стран Балтии призвали правительство Грузии уважать право народа на мирный протест.
По мнению оппозиции, вышеупомянутый законопроект аналогичен существующему в России. Он требует, чтобы СМИ и неправительственные организации, получающие более 20% финансирования из иностранных источников, были зарегистрированы как "агенты иностранного влияния".
Международные организации выразили озабоченность по поводу законопроекта, заявив, что он противоречит развитию демократии в Грузии.
В последние годы грузинские власти стали объектом растущей международной критики за намечающееся отставание от демократии, что серьезно подорвало связи Тбилиси с Брюсселем.
В 2012 году в России был принят закон, позволяющий властям принимать меры против неправительственных организаций, СМИ и других лиц, признанных "иностранными агентами".
ЕС предупредил Грузию, что, если она примет этот закон, то снизит свои шансы когда-либо присоединиться к блоку.
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