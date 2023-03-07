Видео ⟩ Волнения у парламента Грузии: демонстрантов разогнала полиция, задержаны более 60 человек

Столкновения продолжались до глубокой ночи, позже полиция оттеснила протестующих от здания парламента.

Местное издание Paper Kartuli сообщает, что митинговали больше пяти тысяч человек. По другим оценкам, число протестующих составляло до десяти тысяч.

Полицейские применили против демонстрантов водометы и слезоточивый газ.

В заявлении МВД Грузии сообщается, что как среди полицейских, так и среди манифестантов есть пострадавшие, их количество не уточняется. Были задержаны 66 человек, передает телеканал Mtavari со ссылкой на МВД.

Фото: AFP/Scanpix

В МВД Грузии заявили, что акция протеста у здания парламента в Тбилиси "приобрела насильственный характер". Также в МВД сообщили о начале расследования по фактам насилия в отношении представителей власти.

Около 22:00 (по рижскому времени) поступила информация, что протестующие сносят ограждения и пытаются прорваться в здание парламента Грузии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих против законопроекта об "иноагентах". Она записала видеообращение из США - на фоне статуи Свободы в Нью-Йорке. Президент заверила, что наложит вето на закон об "иноагентах".