Во вторник, 7 марта, парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об "иностранных агентах". В ответ на это перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси собрались тысячи протестующих. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов. В МВД страны говорят, что акция "приняла насильственный характер".
Видео ⟩ Волнения у парламента Грузии: демонстрантов разогнала полиция, задержаны более 60 человек
Столкновения продолжались до глубокой ночи, позже полиция оттеснила протестующих от здания парламента.
Местное издание Paper Kartuli сообщает, что митинговали больше пяти тысяч человек. По другим оценкам, число протестующих составляло до десяти тысяч.
Полицейские применили против демонстрантов водометы и слезоточивый газ.
В заявлении МВД Грузии сообщается, что как среди полицейских, так и среди манифестантов есть пострадавшие, их количество не уточняется. Были задержаны 66 человек, передает телеканал Mtavari со ссылкой на МВД.
В МВД Грузии заявили, что акция протеста у здания парламента в Тбилиси "приобрела насильственный характер". Также в МВД сообщили о начале расследования по фактам насилия в отношении представителей власти.
Около 22:00 (по рижскому времени) поступила информация, что протестующие сносят ограждения и пытаются прорваться в здание парламента Грузии.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих против законопроекта об "иноагентах". Она записала видеообращение из США - на фоне статуи Свободы в Нью-Йорке. Президент заверила, что наложит вето на закон об "иноагентах".
"Я обращаюсь к вам, стоящим этим вечером на Руставели, где и я не раз стояла. Сегодня я стою в Нью-Йорке, и за мной статуя Свободы. Это является символом, ради чего Грузия боролась всегда, ради чего мы дошли до сегодняшнего дня. Я рядом с вами, потому что сегодня вы представляете свободную Грузию", - сказала Зурабишвили.
Часть протестующих укрылась от силовиков в церкви, которая находится напротив здания парламента Грузии.
Напомним, что за принятие документа проголосовали 76 депутатов, против - 13. Согласно законопроекту, "иностранными агентами" должны быть признаны все некоммерческие юридические лица, если более 20% их годового дохода составляют финансы, полученные из "иностранного государства".
Посольство США в Грузии выпустило заявление по поводу законопроекта об "иностранном влиянии":
"Сегодня черный день для грузинской демократии. Обсуждение парламентом Грузии законов, вдохновленных Кремлем, несовместимо со стремлением страны к европейской интеграции и демократическому развитию. Принятие закона нанесет ущерб отношениям Грузии с ее стратегическими партнерами и осложнит работу организаций, которые помогают своим согражданам. Проект закона и его активное обсуждение ставят под сомнение готовность правящей партии к евроатлантической интеграции".
В администрации президента Грузии заявили, что глава государства отменила все встречи, запланированные в США, и готовит обращение к населению в связи с протестами в Тбилиси.
Галерея: Волнения в Грузии
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