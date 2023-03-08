"Украинский след" в подрыве "Северных потоков". Что известно и как реагирует Москва

Еще через несколько часов статья на ту же тему вышла в Washington Post. В публикации, которая также в значительной мере основывается на анонимных источниках, отмечается, что разведки в США и Европе не перехватывали никаких коммуникаций украинских или российских официальных лиц, в которых бы говорилось, что он устроен их страной, или обсуждались попытки скрыть ее причастность к нему.

Данные, имеющиеся у западных разведовательных служб, источник Washington Post назвал "сигналами", что говорит о том, что они выявлены путем перехвата электронных коммуникаций. Источник называется высокопоставленным и "западным" - но не американским, такие в статье тоже упоминаются и в этих случаях их национальная принадлежность не скрывается. По словам собеседника, эти сигналы были выявлены лишь после взрыва.

При этом у разведок есть и данные, указывающие на возможную причастность России. В частности, в течение нескольких недель перед взрывом поблизости от места взрыва появлялись суда российского военно-морского флота, пишет газета.

Источники Washington Post считают маловероятным, что об этой диверсии знали в окружении президента Украины. А собеседник в администрации Байдена заявил газете, что там не считают имеющуюся информацию достаточной для окончательных выводов.