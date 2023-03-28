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Видео ⟩ Voyager - "металлический сюрприз" от Австралии

rus.tvnet.lv
Voyager - "металлический сюрприз" от Австралии
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Voyager
Voyager Фото: https://www.instagram.com/voyagerau/

Ранее RUS TVNET уже рассказывал, что Германия в этом году на "Евровидении" сделала ставку на тяжелую музыку и посылает на конкурс группы Lord of the Lost. Австралия решила сделать то же самое!

Итак, знакомьтесь!

Прогрессив-метал-группа Voyager из Перта, которая представит Австралию в 2023 году на конкурсе "Евровидение". 

Коллектив образован в 1999 году. За это время Voyager выпустили семь полноформатных альбомов, седьмой студийный альбом Colours in the Sun вышел 1 ноября 2019 года на франко-американском метал-лейбле Season of Mist.

Группа довольна известна в Европе. сотрудничала с такими артистами как Nightwish, Alestorm, Deftones. 

Состав группы: Дэнни Эстрин (вокал/клавиши), Симона Доу (гитара), Скотт Кей (гитара), Алекс Канион (бас), Эшли Дудкорте (ударные). 

В Ливерпуль группа отправится с песней Promise.

Видео: Voyager - Promise

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