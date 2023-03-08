Видео ⟩ Воры пытались "обнести" машину, но ее владелец не дал им сбежать

Полицейские встретили преследуемых хозяином воров на стоянке у магазина в Гаркалне. Злоумышленники остановились там, так как бежать уже было некуда.

Владелец машины рассказал, что днем у него возникла проблема с машиной и он уехал за колесом. Когда вернулся, злоумышленники уже сняли с автомобиля диски, висела веревка - пытались машину тянуть. Когда он подъехал, воры сели в свой автомобиль и начали бегство, поэтому он сразу же последовал за ними.

В багажнике злоумышленников были найдены аккумулятор, диски от автомобиля и другие детали. Воры утверждали, что не знают, как краденые детали туда попали.

Подозреваемые были задержаны. После этого пострадавший выяснил, что в машине выбили лобовое стекло.

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