Семья Порзиньгиса станет больше

Согласно информации, опубликованной в социальных сетях, брат Кристапа Мартиньш скоро станет отцом. Его любимая женщина, украинка Анна Андреева, поделилась фотографией "в ожидании".

Понятно, что пара ждёт мальчика - об этом свидетельствует и смайлик-сердечко синего цвета, прикреплённый к фото, и комментарий подруги Кристапа Порзиньгиса Лауры Визлы на английском языке: "Не могу дождаться встречи с ним!".

Об отношениях Мартиньша Порзиньгиса стало известно прошлым летом. Анна провела своё детство в украинском городе Черновцы, но в основном она делится в социальных сетях фотографиями из США.

Три года назад ходили слухи, что Мартиньш состоял в отношениях с Молли О'Нил, моделью агентства Campbell Agency из Далласа.