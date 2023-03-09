Семья латвийского баскетболиста Кристапа Порзиньгиса, игрока вашингтонского клуба Wizards Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), увеличится - он станет дядей.
Семья Порзиньгиса станет больше
Согласно информации, опубликованной в социальных сетях, брат Кристапа Мартиньш скоро станет отцом. Его любимая женщина, украинка Анна Андреева, поделилась фотографией "в ожидании".
Понятно, что пара ждёт мальчика - об этом свидетельствует и смайлик-сердечко синего цвета, прикреплённый к фото, и комментарий подруги Кристапа Порзиньгиса Лауры Визлы на английском языке: "Не могу дождаться встречи с ним!".
Об отношениях Мартиньша Порзиньгиса стало известно прошлым летом. Анна провела своё детство в украинском городе Черновцы, но в основном она делится в социальных сетях фотографиями из США.
Три года назад ходили слухи, что Мартиньш состоял в отношениях с Молли О'Нил, моделью агентства Campbell Agency из Далласа.
Как известно, братья Мартиньша Кристап и Янис также находятся в статусе "в отношениях" - в мае прошлого года Янис зарегистрировал брак с любимой женщиной Агнесе, а Кристап летом отпраздновал двухлетнюю годовщину отношений с Лаурой Визлой.