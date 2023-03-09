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Семья Порзиньгиса станет больше

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Семья Порзиньгиса станет больше
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Кристап Порзиньгис и Мартиньш Порзиньгис
Кристап Порзиньгис и Мартиньш Порзиньгис Фото: Ieva Lūka/LETA

Семья латвийского баскетболиста Кристапа Порзиньгиса, игрока вашингтонского клуба Wizards Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), увеличится - он станет дядей.

Согласно информации, опубликованной в социальных сетях, брат Кристапа Мартиньш скоро станет отцом. Его любимая женщина, украинка Анна Андреева, поделилась фотографией "в ожидании".

Понятно, что пара ждёт мальчика - об этом свидетельствует и смайлик-сердечко синего цвета, прикреплённый к фото, и комментарий подруги Кристапа Порзиньгиса Лауры Визлы на английском языке: "Не могу дождаться встречи с ним!".

Об отношениях Мартиньша Порзиньгиса стало известно прошлым летом. Анна провела своё детство в украинском городе Черновцы, но в основном она делится в социальных сетях фотографиями из США.

Три года назад ходили слухи, что Мартиньш состоял в отношениях с Молли О'Нил, моделью агентства Campbell Agency из Далласа.

Как известно, братья Мартиньша Кристап и Янис также находятся в статусе "в отношениях" - в мае прошлого года Янис зарегистрировал брак с любимой женщиной Агнесе, а Кристап летом отпраздновал двухлетнюю годовщину отношений с Лаурой Визлой.

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