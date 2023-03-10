Латвийское водительское удостоверение нового образца получило международное признание

В ходе региональной конференции Европы, Ближнего Востока и Африки High Security Printing эксперты из 35 стран делились новейшим опытом и технологиями, связанными с изготовлением различных защищенных документов – ID-карт, водительских документов, виз, банкнот и других документов.

В рамках конференции ежегодно проходит награждение лучших защищенных документов, где различные виды новых отраслевых продуктов номинуются в нескольких номинациях.

Латвийские водительские права нового образца в своей категории были признаны лучшими и получили награду "Лучший новвй безопасный документ".

Похвалу заслужили современные функции защиты от подделок, включенные в новое водительское удостоверение, в сочетании с цветной фотографией с использованием технологии лазерной гравировки. В соответствии с возможностями, предоставляемыми новейшими технологиями, были модернизированы и другие элементы защиты, такие как тактильные, детализированные гравировки, которые можно ощутить на ощупь, а также изображения, видимые в ультрафиолетовом свете.

Кроме того, признание получило используемое для децентрализованной персонализации сертификатов технологическое решение, которое позволяет производить и выдавать документ в очень короткие сроки на месте, в центрах обслуживания клиентов.

Выдача водительских удостоверений нового образца была начата в Латвии 2 января этого года, при этом стоимость документа увеличена не была. CSDD напоминает, что права нужно менять, если у них закончился срок действия, изменились данные лица, например, имя, фамилия или персональный код, а также, если права повреждены. Кроме того, удостоверение добровольно может поменять каждый, кто хочет получить новый документ. Запись для смены водительского удостоверения не нужна.