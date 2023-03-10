Введенное в начале этого года Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD) водительское удостоверение нового образца получило на международной конференции по технологиям безопасного документооборота награду "Лучший новый безопасный документ". Это подтверждает высокое качество выданных CSDD документов и уровень их защиты от подделки.
Латвийское водительское удостоверение нового образца получило международное признание
В ходе региональной конференции Европы, Ближнего Востока и Африки High Security Printing эксперты из 35 стран делились новейшим опытом и технологиями, связанными с изготовлением различных защищенных документов – ID-карт, водительских документов, виз, банкнот и других документов.
В рамках конференции ежегодно проходит награждение лучших защищенных документов, где различные виды новых отраслевых продуктов номинуются в нескольких номинациях.
Латвийские водительские права нового образца в своей категории были признаны лучшими и получили награду "Лучший новвй безопасный документ".
Похвалу заслужили современные функции защиты от подделок, включенные в новое водительское удостоверение, в сочетании с цветной фотографией с использованием технологии лазерной гравировки. В соответствии с возможностями, предоставляемыми новейшими технологиями, были модернизированы и другие элементы защиты, такие как тактильные, детализированные гравировки, которые можно ощутить на ощупь, а также изображения, видимые в ультрафиолетовом свете.
Кроме того, признание получило используемое для децентрализованной персонализации сертификатов технологическое решение, которое позволяет производить и выдавать документ в очень короткие сроки на месте, в центрах обслуживания клиентов.
Выдача водительских удостоверений нового образца была начата в Латвии 2 января этого года, при этом стоимость документа увеличена не была. CSDD напоминает, что права нужно менять, если у них закончился срок действия, изменились данные лица, например, имя, фамилия или персональный код, а также, если права повреждены. Кроме того, удостоверение добровольно может поменять каждый, кто хочет получить новый документ. Запись для смены водительского удостоверения не нужна.
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