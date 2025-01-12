В ночь на субботу, 11 января, на трассе Via Baltica в Раннаметса, Эстония, грузовик, перевозивший лимоны и апельсины, вылетел в кювет. Спасатели помогли водителю выбраться, однако работы по извлечению машины из кювета все еще продолжаются, сообщает Rus.Postimees.
Фото ⟩ В Эстонии в кювет вылетел грузовик с латвийскими номерами, весь груз цитрусов оказался испорчен
Ночью на 11 января около 1:30 на шоссе Пярну–Икла, в нескольких сотнях метров от парковок учебной тропы Толкусе, грузовик Volvo с латвийскими номерами съехал в кювет.
Дежурный представитель Ляэнеского спасательного центра Яану Отс сообщил, что спасатели помогли водителю выбраться из кабины. У машины произошла небольшая утечка топлива, которую удалось быстро остановить. Причиной аварии, вероятно, стал гололед: спасатели отметили, что участок дороги был покрыт черным льдом.
Грузовик съехал с дороги и перевернулся, пролетев несколько десятков метров по склону. Руководитель компании Pärnu Puksiir Андрес Саун рассказал, что грузовик ехал из Риги, на скользкой дороге водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Водитель серьезно не пострадал, жаловался лишь на боль в руке. Однако груз оказался поврежден.
Поскольку грузовик упал в кювет, перевозимые фрукты не высыпались на проезжую часть. Саун отметил, что желающие могут забирать лимоны и апельсины, так как завтра он планирует собрать их с помощью экскаватора: владелец уже заказал уборку.
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