Каждое десятое предприятие в Латвии подвергалось кибератакам

Результаты опроса также показали, что большинство (73%) МСП не установили на мобильные телефоны своих сотрудников, которые предназначены для работы, никаких решений для безопасности, чтобы защитить их от мошенников. Чаще всего такие решения устанавливают компании, работающие в сфере ИКТ, финансов и в обрабатывающей промышленности.

"Угрозы в цифровой среде сегодня чрезвычайно велики, что подтверждается и статистическими данными нашего решения для безопасности "Интернет-безопасность", которое ежемесячно предотвращает около 10 млн различных угроз для клиентов компаний – и связанных с вредоносными программами и поддельными сайтами, и попытками фишинга", – говорит руководитель отдела безопасности Tele2 Мартиньш Мелнис.

"Одним из важнейших шагов для снижения рисков кибербезопасности является регулярное обучение сотрудников, поскольку на сегодня ни одна технология не способна на 100% защитить человека от рисков в цифровой среде. Так же, как подключается сигнализация для дома или автомобиля, важно установить решения для безопасности на свои смарт-устройства, которые в повседневной спешке помогут распознать различные угрозы в цифровой среде", - отмечает он.

Опрос проводился в декабре 2024 года, в нем участвовало 751 малое и среднее предприятие.

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