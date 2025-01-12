Из-за гололеда и снега по всей Латвии затруднено движение по автодорогам

Чтобы улучшить условия движения, на дорогах работают 145 единиц зимней техники.

Сложные дорожные условия на всем Таллиннском шоссе (A1), в том числе особенно сложные на участке от Звейниекциемса до Айнажи, на всем Видземском шоссе (A2), на всем Валмиерском шоссе (A3), на Рижской окружной дороге (Саласпилс - Балтэзерс) (A4), на Рижской окружной дороге (Саласпилс - Бабите) (A5) и на Даугавпилсском шоссе (A6).

Сложные условия движения также наблюдаются на Баусскком шоссе (A7), на Елгавском шоссе (A8), на Лиепайском шоссе (A9) на Вентспилсском шоссе (A10), на дороге Лиепая - Руцава (A11), на Резекненском шоссе (A12) и на дороге Гребнево - Резекне - Даугавпилс - Медуми (A13).

Сложные условия движения также наблюдаются на Даугавпилсской объездной дороге (A14), на Резекненской объездной дороге (A15) и на региональной дороге Тинужи - Кокнесе (P80).

Региональные дороги сложны для движения по всей Латвии.

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