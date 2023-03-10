Преступник, открывший стрельбу в центре религиозной организации Свидетели Иеговы в Гамбурге, действовал в состоянии помешательства. Об этом заявил в пятницу, 10 марта, сенатор по внутренним делам в парламенте Гамбурга Анди Гроте (Andy Grote) на пресс-конференции.
Стрелок в Гамбурге действовал в состоянии помешательства
"Преступление, совершенное в состоянии помешательства, убийство такого масштаба - такого мы еще не знали", - подчеркнул Гроте. По его словам, речь идет о самом серьезном преступлении такого рода в Гамбурге за последнее время. По всей видимости, только быстрое вмешательство экстренных служб позволило избежать еще большего числа жертв, добавил сенатор.
Признаков теракта нет, мотивы устанавливаются
Ральф Петер Андерс (Ralf Peter Anders), глава прокуратуры Гамбурга, подчеркнул, что никаких признаков теракта нет. По данным следствия, преступник - 35-летний гражданин Германии Филипп Ф. (Philipp F.).
Томас Радсцувайт (Thomas Radszuweit), глава службы охраны государства полиции Гамбурга, сообщил, что мужчина добровольно вышел из состава общины полтора года назад. "Мотив преступления пока нельзя определить с уверенностью", - подчеркнул Радсцувайт. Мужчина владел оружием на законных основаниях в рамках занятий стрелковым спортом.
Одна из женщин была на 28-й неделе беременности
Как отметил Анди Гроте, погибли восемь человек, еще восемь получили ранения. Среди погибших - две женщины и четверо мужчин. Одна из находившихся в центре женщин была на 28-й неделе беременности, погиб ее неродившийся ребенок. После проникновения полиции в здание преступник поднялся на этаж выше и покончил с собой.
В ходе нападения Филипп Ф. произвел более 100 выстрелов. У него была лицензия на самозарядный пистолет. Властям до этого поступала информация, что состояние мужчины может не соответствовать требованиям, предъявляемым к владельцам огнестрельного оружия, однако было установлено, что никаких правил - до нападения в центре - он не нарушал, поэтому дальнейших действий не последовало.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц: Произошел жестокий акт насилия
По данным полиции, следователи до утра 10 марта собирали улики на месте преступления. Нападение с огнестрельным оружием в гамбургском районе Гросс Борстель произошло 9 марта около 21.00 по местному времени (23.00 мск).
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал стрельбу в Гамбурге "жестоким актом насилия", жертвами которого стали члены церкви Свидетелей Иеговы. "Мои мысли с ними и их семьями. И с силами безопасности, у которых за плечами - тяжелая работа", - говорилось в записи в официальном Twitter главы правительства ФРГ.
Соболезнования в адрес родственников погибших выразил также президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), добавив, что многие в Германии разделяют скорбь. Заявление президента опубликовано официальным представителем главы государства в Twitter. В пятницу, 10 марта, на место трагедии в Гамбурге приносили многочисленные букеты цветов.
Слова сочувствия прозвучали и со стороны министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser). "Потрясена ужасным актом насилия в общине Свидетелей Иеговы в Гамбурге. Мои мысли с жертвами, их родственниками и членами общины. Расследование ведется полным ходом", - написала Фезер в Twitter, поблагодарив полицию Гамбурга и спасательные службы.
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал случившееся ужасным. "Выражаю соболезнования Франции родственникам погибших и всем нашим немецким друзьям. Наши мысли с вами", - написал Макрон в Twitter.