Стрелок в Гамбурге действовал в состоянии помешательства

В ходе нападения Филипп Ф. произвел более 100 выстрелов. У него была лицензия на самозарядный пистолет. Властям до этого поступала информация, что состояние мужчины может не соответствовать требованиям, предъявляемым к владельцам огнестрельного оружия, однако было установлено, что никаких правил - до нападения в центре - он не нарушал, поэтому дальнейших действий не последовало.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц: Произошел жестокий акт насилия

По данным полиции, следователи до утра 10 марта собирали улики на месте преступления. Нападение с огнестрельным оружием в гамбургском районе Гросс Борстель произошло 9 марта около 21.00 по местному времени (23.00 мск).

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал стрельбу в Гамбурге "жестоким актом насилия", жертвами которого стали члены церкви Свидетелей Иеговы. "Мои мысли с ними и их семьями. И с силами безопасности, у которых за плечами - тяжелая работа", - говорилось в записи в официальном Twitter главы правительства ФРГ.

Соболезнования в адрес родственников погибших выразил также президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), добавив, что многие в Германии разделяют скорбь. Заявление президента опубликовано официальным представителем главы государства в Twitter. В пятницу, 10 марта, на место трагедии в Гамбурге приносили многочисленные букеты цветов.

Слова сочувствия прозвучали и со стороны министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser). "Потрясена ужасным актом насилия в общине Свидетелей Иеговы в Гамбурге. Мои мысли с жертвами, их родственниками и членами общины. Расследование ведется полным ходом", - написала Фезер в Twitter, поблагодарив полицию Гамбурга и спасательные службы.