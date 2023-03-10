Лидер Китая Си Цзиньпин переизбран на третий срок

Утверждение Си в должности на еще один срок на Всекитайском собрании народных представителей было ожидаемым, так как с момента перенятия власти в 2012 году он отодвинул в сторону потенциальных конкурентов, а на высшие должности в правящей коммунистической партии поставил своих сторонников.

На конгрессе за переизбрание 69-летнего Си Цзиньпина проголосовали 2952 делегата, против не было ни одного.

Это стало возможным после того, как в 2018 году в конституцию страны внесли поправки, позволяющие главе государства занимать эту должность неограниченное число раз, отмечает DW. До этого председатели КНР могли исполнять свои обязанности лишь два срока подряд.

За свои первые десять лет власти Си Цзиньпин стал одним из наиболее влиятельных современных лидеров Китая, его сравнивают с Мао Цзэдуном, который в 1949 году провозгласил Китайскую Народную Республику и руководил страной четверть века.