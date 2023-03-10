В Риге пройдет бесплатная "Молодежная медиа-конференция"

В программе запланированы лекции, дискуссии, мастер-классы, а также возможность представителей медиа узнать больше информации о вариантах карьеры в этой сфере. Своим медийным опытом и рассказами из практики поделятся специальные гости конференции: Лаурис Заланс, Нансия Гаркалне, Ингра Спринге, Гундега Розе, Иева Ивеса, Раймондс Платацис, Карлис Дагулис, Артурс Енотс и многие другие медийные личности.

Молодые люди со всей Латвии приглашены на хакатон, который на протяжении двух дней пройдет параллельно с "Молодежной медиа-конференцией". За сутки команде придется презентовать свою свежую идею контента для новой передачи. В завершении хакатона команда с самой лучшей идеей получит главный приз - техническую поддержку для реализации своего проекта в размере 1000 евро от молодежного центра Young Media House.

В жюри свое участие подтвердили советник президента по вопросам информационного пространства и цифровой политики Иева Ивеса, модератор телевизионного канала TV3 Иво Юрканс и директор службы маркетинга и коммуникаций компании Latvijas Mobilais Telefons Нормундс Залпетерис.

"Это большая радость, что нашу участники смогут не только придумать свой личный проект, но и благодаря главному призу, постепенно реализуют его", - рассказала организатор проекта Илона Бичевска.

Будут отобраны 20 активных человек. Для участия в хакатоне необходимо подать свою заявку до 13 марта на официальном сайте организаторов www.YoungMediaSharks.eu. Срок подачи заявок до 15 марта, 13:00.