Упорядочение сети школ: в Латвии хотят оставить всего около половины гимназий

Хотя официально пока ничего не обнародовано, планы министерства уже дошли до ушей тех, кто работает в сфере образования, и они вызывают обеспокоенность - и по поводу сокращения минимального количества учащихся, которое может затронуть около 30% школ, и по поводу оптимизации государственных гимназий.

Государственные гимназии время от времени оказываются в центре внимания - были предложения вообще отказаться от них и преобразовать в средние школы, передать в ведение государства, не выделять дополнительное финансирование на функции методических центров. Теперь предлагается оставить по одной гимназии в десяти городах государственного значения, за исключением Риги, где может быть от трех до пяти гимназий.

Это означает, что из 30 государственных гимназий останется около половины, и они исчезнут в административных центрах, а в городах, где есть две такие школы, например, в Елгаве и Валмиере, придется решать, от какой из них отказаться.

Советник по вопросам образования и культуры Латвийского союза самоуправлений Инара Дундуре, которая участвует в рабочей группе Минобразования, подтвердила, что такое предложение действительно есть, но все самоуправления регионов планирования против и считают, что государственные гимназии должны быть сохранены, так как они являются кузницей наиболее талантливых и мотивированных молодых людей в регионах.

Хотя Министерство образования и науки утверждает, что цель предложения - предотвратить сегрегацию и ранжировку учащихся, так как не все могут попасть в гимназии, Дундуре отмечает, что не каждый молодой человек может поступить и в вуз, и полагает, что все дело в деньгах.

Президент Латвийской ассоциации руководителей образования и директор Сигулдской государственной гимназии Рудолф Калванс подтвердил, что в его распоряжении тоже есть "две странички" информации о преобразовании гимназий, которую нельзя назвать серьезной, потому что нет ни критериев, ни данных, ни расчетов.