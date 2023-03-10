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Упорядочение сети школ: в Латвии хотят оставить всего около половины гимназий

rus.tvnet.lv/LETA
Упорядочение сети школ: в Латвии хотят оставить всего около половины гимназий
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Школа. Иллюстративное фото
Школа. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Упорядочение сети школ стало лозунгом для Министерства образования и науки и премьер-министра Кришьяниса Кариньша - вплоть до того, что изменения предполагалось "протолкнуть" в пакете законопроектов, сопровождающих государственный бюджет. Если бы это удалось, роль рабочей группы, изучающей этот вопрос, была бы формальной, поскольку все уже было бы решено, пишет Diena.

Хотя официально пока ничего не обнародовано, планы министерства уже дошли до ушей тех, кто работает в сфере образования, и они вызывают обеспокоенность - и по поводу сокращения минимального количества учащихся, которое может затронуть около 30% школ, и по поводу оптимизации государственных гимназий.

Государственные гимназии время от времени оказываются в центре внимания - были предложения вообще отказаться от них и преобразовать в средние школы, передать в ведение государства, не выделять дополнительное финансирование на функции методических центров. Теперь предлагается оставить по одной гимназии в десяти городах государственного значения, за исключением Риги, где может быть от трех до пяти гимназий.

Это означает, что из 30 государственных гимназий останется около половины, и они исчезнут в административных центрах, а в городах, где есть две такие школы, например, в Елгаве и Валмиере, придется решать, от какой из них отказаться.

Советник по вопросам образования и культуры Латвийского союза самоуправлений Инара Дундуре, которая участвует в рабочей группе Минобразования, подтвердила, что такое предложение действительно есть, но все самоуправления регионов планирования против и считают, что государственные гимназии должны быть сохранены, так как они являются кузницей наиболее талантливых и мотивированных молодых людей в регионах.

Хотя Министерство образования и науки утверждает, что цель предложения - предотвратить сегрегацию и ранжировку учащихся, так как не все могут попасть в гимназии, Дундуре отмечает, что не каждый молодой человек может поступить и в вуз, и полагает, что все дело в деньгах.

Президент Латвийской ассоциации руководителей образования и директор Сигулдской государственной гимназии Рудолф Калванс подтвердил, что в его распоряжении тоже есть "две странички" информации о преобразовании гимназий, которую нельзя назвать серьезной, потому что нет ни критериев, ни данных, ни расчетов.

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