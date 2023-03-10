Официально: парламент Грузии отклонил "закон об иноагентах"

Во втором чтении против законопроекта проголосовали 35 депутатов, один депутат поддержал закон, еще 58 - воздержались. Всего в сессии принимали участие 112 депутатов.

Напомним, 7 марта парламент Грузии принял законопроект в первом чтении голосами 76 депутатов. После чего в Тбилиси прошли многотысячные акции протеста против "закона об иноагентах", в ходе которых произошли столкновения полиции и манифестантов.

Протестующих поддержала президент страны Саломе Зурабишвили: она заявила, что депутаты, поддержавшие законопроект, нарушили Конституцию, и пообещала наложить на законопроект вето, если он попадет к ней на стол.

Протесты проходили 7 и 8 марта. Ближе к ночи 7 марта массовая демонстрация протеста переросла в беспорядки и ожесточенные столкновения с полицией. Протестующие бросали в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью. Тогда толпу было решено разогнать при помощи слезоточивого газа и водометов.

По официальным данным МВД страны, во вторник вечером в ходе столкновений было задержано 66 человек.

На следующий день - 8 марта - протесты продолжились. Как сообщается, еще 10 человек были задержаны в среду.

9 марта правящая партия "Грузинская мечта" и парламентское большинство выступило с заявлением об "отзыве" "законопроекта об иноагентах", который оппозиция сравнивала с российским законом.

Галерея: Тбилиси, 8 марта

"Мы видим, что принятый [в первом чтении] законопроект вызвал разногласия в обществе. Машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения. Законопроекту был присвоен ложный ярлык "российского закона", а его одобрение в первом чтении было расценено как отход от европейского курса в глазах части общественности", - говорилось в заявлении.