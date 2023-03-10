В Страдиня на армейском вертолете доставили донорское сердце

Одна из задач Национальных вооруженных сил (НВС) - оказание поддержки общественности, и в ее обеспечении принимают участие различные подразделения НВС, в том числе воздушные силы, которые регулярно оказывают поддержку и Службе неотложной медицинской помощи (NMPD) в транспортировке пациентов, находящихся в очень тяжелом состоянии, в медучреждения, а также осуществляют другие мероприятия по поддержке.

И в этот раз к доставке донорского сердца была привлечена NMPD.

Специализированный медицинский центр службы, который круглосуточно обеспечивает поддержку и специализированную неотложную медицинскую помощь медучреждениям по всей Латвии, оперативно доставил команду кардиохирургов PSKUS в отдаленную больницу, где они произвели изъятие донорского сердца.

Когда донорское сердце было получено, его доставили в PSKUS на вертолете Ми-17 воздушных сил, чтобы операцию по пересадке можно было произвести как можно быстрее.

Напомним, воздушные силы НВС получили первые два из четыре заказанных вертолетов Black Hawk, основная задача которых - заменить используемые самолеты Ми-17 и Ми-2.

Сейчас проходит обучение пилотов и экипажа, которое будет продолжаться примерно год, поэтому для непрерывности выполнения задач по-прежнему используются и вертолеты Ми-17, при помощи которых воздушные силы осуществляют одну из главных задач - поисковые и спасательные операции на воде и на суше.