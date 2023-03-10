Полиция безопасности Эстонии задержала прокремлевского политика Петерсона

Айво Петерсон баллотировался на выборах в Рийгикогу по списку Объединенной левой партии Эстонии и набрал 3968 голосов в Ида-Вирумаа.

Непосредственно перед выборами Петерсон посетил оккупированный Донецк, после чего побывал в Москве в эфире у одного из главных российских пропагандистов Владимира Соловьева. 6 марта при возвращении в Эстонию его на несколько часов задержали на границе.

Вчера в Telegram-канале движения Koos появилось сообщение о том, что в субботу Koos проведет собрание, на котором обсудит создание партии. О том же Айво Петерсон сообщил в понедельник Rus.Postimees, когда вернулся из России. Петерсон сказал, что активистам движения нужно несколько дней на то, чтоб перевести дух после выборов, после чего они займутся процессом создания партии.

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В прошлом году судом первой инстанции к 5,5 годам заключения был приговорен Сергей Середенко за то, что он сознательно устанавливал и поддерживал связи против Эстонской Республики с лицами, действующими от имени и в интересах служб безопасности Российской Федерации – всего семь человек. Целью этих связей было содействие иностранному государству, его организациям и лицам, действующим от имени иностранного государства, в ненасильственной деятельности против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонской Республики и в разведывательной деятельности, наносящей ущерб безопасности Эстонской Республики.