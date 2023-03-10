Минувшей ночью был задержан лидер движения Koos (прокремлевское движение в Эстонии) Айво Петерсон и еще два человека. Петерсон баллотировался на выборах в Рийгикогу по списку Объединенной левой партии Эстонии, пишет Rus.Postimees.
Полиция безопасности Эстонии задержала прокремлевского политика Петерсона
По данным активиста движения Koos Андрея Позднякова, Петерсон был задержан у себя дома в Нарва-Йыэсуу в ночь на 10 марта Департаментом полиции безопасности Эстонии (КаПо). Как считает Поздняков, против движения Koos начались репрессии.
"Полиция безопасности задержала троих мужчин по подозрению в создании связи против Эстонской Республики. Это предварительное подозрение, которое может измениться или уточниться в ходе процедуры. Среди задержанных двое граждан Эстонии и один гражданин России с видом на жительство Эстонии. Одним из задержанных является Айво Петерсон. Поскольку первоначальные процессуальные действия в отношении всех трех лиц все еще продолжаются, на данный момент невозможно ответить на более подробные вопросы о расследовании. Уголовный процесс находится в ведении Государственной прокуратуры и осуществляется Полицией безопасности", – сообщил представитель Департамента полиции безопасности Эстонии Харрис Пуусепп.
Имена двух других лиц пока не разглашаются.
Статья 235(1). Отношения против Эстонской Республики
(1) Создание или поддержание отношений с иностранным государством, иностранной организацией или лицом, действующим по заданию иностранного государства, с целью совершения преступления, установленного статьями 231, 232, 233, 234, 2342 или 235 настоящего Кодекса, – наказываются тюремным заключением на срок до шести лет.
(2) То же деяние, совершённое юридическим лицом, – наказывается денежным взысканием.
Айво Петерсон баллотировался на выборах в Рийгикогу по списку Объединенной левой партии Эстонии и набрал 3968 голосов в Ида-Вирумаа.
Непосредственно перед выборами Петерсон посетил оккупированный Донецк, после чего побывал в Москве в эфире у одного из главных российских пропагандистов Владимира Соловьева. 6 марта при возвращении в Эстонию его на несколько часов задержали на границе.
Вчера в Telegram-канале движения Koos появилось сообщение о том, что в субботу Koos проведет собрание, на котором обсудит создание партии. О том же Айво Петерсон сообщил в понедельник Rus.Postimees, когда вернулся из России. Петерсон сказал, что активистам движения нужно несколько дней на то, чтоб перевести дух после выборов, после чего они займутся процессом создания партии.
В прошлом году судом первой инстанции к 5,5 годам заключения был приговорен Сергей Середенко за то, что он сознательно устанавливал и поддерживал связи против Эстонской Республики с лицами, действующими от имени и в интересах служб безопасности Российской Федерации – всего семь человек. Целью этих связей было содействие иностранному государству, его организациям и лицам, действующим от имени иностранного государства, в ненасильственной деятельности против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонской Республики и в разведывательной деятельности, наносящей ущерб безопасности Эстонской Республики.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!