Трагическая авария на Вентспилсском шоссе: погибли два человека

В пятницу вечером, 10 марта, около 17:00 в Вентспилсском крае недалеко от Угале произошло столкновение легкового автомобиля BMW и грузовика.

В дорожно-транспортном происшествии погибли два человека.

В настоящее время движение на месте аварии организовано по одной полосе.