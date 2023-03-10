Два человека погибли в результате столкновения двух автомобилей на Вентспилсском шоссе, сообщила LETA представитель Государственной полиции Диана Лукина.
Трагическая авария на Вентспилсском шоссе: погибли два человека
Трагическая авария на Вентспилсском шоссе: погибли два человека
В пятницу вечером, 10 марта, около 17:00 в Вентспилсском крае недалеко от Угале произошло столкновение легкового автомобиля BMW и грузовика.
В дорожно-транспортном происшествии погибли два человека.
В настоящее время движение на месте аварии организовано по одной полосе.
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