Видео ⟩ В Плявниеках пьяный водитель разбил машину и расплакался перед полицией

Начав разговор с агрессивно настроенным водителем, сотрудники полиции заметили, что из моторного отсека автомобиля начал появляться дым, а через мгновение он был охвачен пламенем. Тем временем полиция выяснила у 20-летнего водителя, что он ехал без прав, их уже отняли за агрессивное вождение. Также в ходе разговора поведение молодого человека вызывало подозрения, что он может быть в состоянии алкогольного опьянения, однако получить от него вразумительного объяснения полиции не удалось, так как водитель расплакался, увидев объятый ​​пламенем автомобиль.