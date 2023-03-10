В прошлые выходные, 5 марта, около 4 часов утра водитель BMW внезапно выехал перед патрулирующим по улице А. Сахарова экипажем Рижской муниципальной полиции. Он ехал, дрифтуя, сообщает Рижская муниципальная полиция.
Видео ⟩ В Плявниеках пьяный водитель разбил машину и расплакался перед полицией
Прежде чем полиция успела скомандовать водителю остановиться, он не справился с управлением и врезался в обочину дороги.
Видео: Полиция остановила водителя, который дрифтовал в Плявниеках
Начав разговор с агрессивно настроенным водителем, сотрудники полиции заметили, что из моторного отсека автомобиля начал появляться дым, а через мгновение он был охвачен пламенем. Тем временем полиция выяснила у 20-летнего водителя, что он ехал без прав, их уже отняли за агрессивное вождение. Также в ходе разговора поведение молодого человека вызывало подозрения, что он может быть в состоянии алкогольного опьянения, однако получить от него вразумительного объяснения полиции не удалось, так как водитель расплакался, увидев объятый пламенем автомобиль.
"Моя милая машина! Она в огне! Я умру за эту машину! Я люблю ее! Я хочу умереть вместе с ней! Могу я обнять тебя, пожалуйста?" - сказал молодой человек.
Позже на место прибыли сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), которые потушили машину, и сотрудники Дорожной полиции, которым водитель признался, что был пьян, но не смог вспомнить насколько. Молодой человек отказался от экспертизы на алкоголь, поэтому было возбуждено уголовное дело.
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