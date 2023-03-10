Пт, 10.03.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ В Плявниеках пьяный водитель разбил машину и расплакался перед полицией

rus.tvnet.lv
В Плявниеках пьяный водитель разбил машину и расплакался перед полицией
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Ekrānšāviņš no "Facebook" video

В прошлые выходные, 5 марта, около 4 часов утра водитель BMW внезапно выехал перед патрулирующим по улице А. Сахарова экипажем Рижской муниципальной полиции. Он ехал, дрифтуя, сообщает Рижская муниципальная полиция.

Прежде чем полиция успела скомандовать водителю остановиться, он не справился с управлением и врезался в обочину дороги.

Видео: Полиция остановила водителя, который дрифтовал в Плявниеках

Начав разговор с агрессивно настроенным водителем, сотрудники полиции заметили, что из моторного отсека автомобиля начал появляться дым, а через мгновение он был охвачен пламенем. Тем временем полиция выяснила у 20-летнего водителя, что он ехал без прав, их уже отняли за агрессивное вождение. Также в ходе разговора поведение молодого человека вызывало подозрения, что он может быть в состоянии алкогольного опьянения, однако получить от него вразумительного объяснения полиции не удалось, так как водитель расплакался, увидев объятый ​​пламенем автомобиль.

"Моя милая машина! Она в огне! Я умру за эту машину! Я люблю ее! Я хочу умереть вместе с ней! Могу я обнять тебя, пожалуйста?" - сказал молодой человек.

Позже на место прибыли сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), которые потушили машину, и сотрудники Дорожной полиции, которым водитель признался, что был пьян, но не смог вспомнить насколько. Молодой человек отказался от экспертизы на алкоголь, поэтому было возбуждено уголовное дело.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх