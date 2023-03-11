Иво Юрак, бывший офицер Сил обороны Эстонии, погибший в Украине, несколько месяцев назад был в отпуске на родине, и в это время он передавал знания, полученные им на поле боя в Украине, "Кодутютред" (Kodutütred) и "Нооред Коткад" (Noored Kotkad) Кайтселийта, пишет Rus.Postimees.
Эстонский офицер, погибший в Украине: "Легче воевать сегодня там, чем потом здесь"
Офицер Иво Юрак вступил в Украинский интернациональный легион осенью прошлого года и, как сообщается, был убит артиллерийским огнем под Бахмутом в Донецкой области во вторник. Насколько известно общественности, это первый эстонец, потерявший жизнь в полномасштабной украинской войне.
Каймо Вахтра, инструктор по работе с молодежью дружины Валгамааского подразделения Кайтселийта, назвал Иво Юрака своим хорошим товарищем и сказал, что пока не хочет воспринимать эту новость как окончательную правду. "Лично я еще не похоронил Иво в своем сердце, потому что на войне, и особенно на поле боя, многое происходит, когда речь идет об идентификации людей", - сказал Вахтра в пятницу днем.
"Но если это правда, то мы потеряли очень хорошего офицера и гражданина Эстонии, а я потерял очень хорошего друга, - сказал Вахтра. - Сам Иво прекрасно знал, почему он поехал в Украину. Говоря его словами, нам легче воевать сегодня там, чем потом здесь".
По словам Вахтра, Юрак руководствовался принципом, что мы должны использовать возможность, которая у нас есть сегодня, и внести свой вклад в Украину. "Второй причиной было получение опыта в Украине, которым он был готов поделиться здесь. Он приехал помочь нам в Эстонию прямо во время своего отпуска, чтобы передать знания, которые он получил на поле боя", - добавил он.
"Мы давно знаем друг друга и вместе учили молодых людей быть готовыми к тому, с чем они могут столкнуться", - сказал Вахтра. Юрак, по его словам, в декабре-январе отправился на помощь, чтобы показать и научить "Нооред Коткад" из Валгамаа, "Кодутютред" и близких знакомых тому, что уже делается сегодня в Украине и на что стоит обратить внимание в Эстонии.
По словам Вахтра, Юрак на самом деле находился в Украине почти год. "Даже его родители вначале не знали, что он собирается туда ехать, - сказал Вахтра. - Круг людей, которые знали, что он едет, был очень мал из-за риска безопасности: только 3-4 человека знали о его местонахождении".
"Он был настоящим патриотом Эстонии и действовал, чтобы помочь другим", - сказал Вахтра, отметив, что, насколько ему известно, Юрак также заслужил большое уважение в украинской армии и в августе был награжден очень высокой наградой за боевые заслуги в Украине.
Кайдо Лусик, начальник дружины Валгамааского подразделения Кайтселийта, также подтвердил, что Юрак получил внушительное количество грамот и медалей, как в качестве члена Сил обороны Эстонии, так и в качестве члена Кайтселийта. "Он был человеком, который всегда придет на помощь, и достойным человеком в области государственной обороны", - добавил Лусик.
То же самое подтвердил человек, который служил с Юраком в Силах обороны Эстонии. "Юрак был трудолюбивым, дружелюбным, готовым прийти на помощь и веселым", - сказал он, описывая его.
В 2016 году Харьюский уездный суд признал его виновным в разглашении государственной тайны, частной слежке и незаконном обращении с огнестрельным оружием и приговорил к частичному реальному тюремному заключению.
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в совместном сообщении в СМИ написал, что Эстонская Республика окажет необходимую консульскую помощь в связи со смертью гражданина Эстонии. "Выражаю соболезнования родным погибшего в войне бойца-добровольца Иво Юрака. Насколько известно, он первый гражданин Эстонии, погибший с начала полномасштабной агрессии. Мы запомним его", - написал Рейнсалу.
Выступая на пресс-конференции, Кусти Сальм, канцлер Министерства обороны Эстонии сказал, что он был храбрым солдатом, который боролся за свободу Украины.
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