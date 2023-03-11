Эстонский офицер, погибший в Украине: "Легче воевать сегодня там, чем потом здесь"

"Мы давно знаем друг друга и вместе учили молодых людей быть готовыми к тому, с чем они могут столкнуться", - сказал Вахтра. Юрак, по его словам, в декабре-январе отправился на помощь, чтобы показать и научить "Нооред Коткад" из Валгамаа, "Кодутютред" и близких знакомых тому, что уже делается сегодня в Украине и на что стоит обратить внимание в Эстонии.

По словам Вахтра, Юрак на самом деле находился в Украине почти год. "Даже его родители вначале не знали, что он собирается туда ехать, - сказал Вахтра. - Круг людей, которые знали, что он едет, был очень мал из-за риска безопасности: только 3-4 человека знали о его местонахождении".

"Он был настоящим патриотом Эстонии и действовал, чтобы помочь другим", - сказал Вахтра, отметив, что, насколько ему известно, Юрак также заслужил большое уважение в украинской армии и в августе был награжден очень высокой наградой за боевые заслуги в Украине.

Кайдо Лусик, начальник дружины Валгамааского подразделения Кайтселийта, также подтвердил, что Юрак получил внушительное количество грамот и медалей, как в качестве члена Сил обороны Эстонии, так и в качестве члена Кайтселийта. "Он был человеком, который всегда придет на помощь, и достойным человеком в области государственной обороны", - добавил Лусик.