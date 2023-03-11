Зеленскому отказали в видеообращении на церемонии "Оскара"

Зеленский должен был стать виртуальным гостем на церемонии награждения, но от этой идеи отказались, сообщило на этой неделе Variety. К Академии обратился Майк Симпсон из агентства талантов и СМИ WME, но ему было отказано.

После полномасштабного вторжения России в Украину год назад Зеленский записал несколько видео-речей для церемоний награждения известных премий, чтобы привлечь внимание к продолжающейся войне.

Так, Зеленский обратился с видео-речами на Каннском и Берлинском кинофестивалях, на церемонии вручения премии "Грэмми" в прошлом году, а в январе этого года на церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус".

Ankler Media сообщает, что Академия кинематографических искусств и наук США также отвергла идею выступления Зеленского на церемонии вручения "Оскара" и в прошлом году, поскольку "хочет оставаться аполитичной".