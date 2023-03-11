Американская академия кинематографических искусств и наук отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в возможности выступить на вручении премии "Оскар", которая состоится вечером в грядущее воскресенье.
Зеленскому отказали в видеообращении на церемонии "Оскара"
Зеленский должен был стать виртуальным гостем на церемонии награждения, но от этой идеи отказались, сообщило на этой неделе Variety. К Академии обратился Майк Симпсон из агентства талантов и СМИ WME, но ему было отказано.
После полномасштабного вторжения России в Украину год назад Зеленский записал несколько видео-речей для церемоний награждения известных премий, чтобы привлечь внимание к продолжающейся войне.
Так, Зеленский обратился с видео-речами на Каннском и Берлинском кинофестивалях, на церемонии вручения премии "Грэмми" в прошлом году, а в январе этого года на церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус".
Ankler Media сообщает, что Академия кинематографических искусств и наук США также отвергла идею выступления Зеленского на церемонии вручения "Оскара" и в прошлом году, поскольку "хочет оставаться аполитичной".
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