Херманис: "Русский мир" памятниками и названиями улиц "помечает" границы своей империи

"Латыши, сконцентрируемся!", - написал режиссер.

"После двухнедельных дискуссий повторю предложение, которое отчасти их спровоцировало - "русский мир" своими памятниками и названиями улиц помечает границы своей империи. Как известно из истории, Российская империя заканчивается там, где они получают по лицу. Это и есть граница", - написал Херманис.

Режиссер подчеркивает, что памятники и названия улиц являются идеологическими символами и не имеют никакого отношения к творчеству авторов.

"После 24 февраля прошлого года эти символы являются однозначными для нас символами враждебной власти и должны исчезнуть отсюда. Памятник Упитису в центре стоит потому, что после его денунциации были депортированы и погибли в Сибири его коллеги, другие латышские писатели. А не потому, что он написал хорошие книги. Но книги, конечно, нужно продолжать читать", - добавляет Херман.