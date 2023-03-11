Режиссер, художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис в Facebook сурово прокомментировал последние дискуссии о необходимости убрать памятники, которые установлены, чтобы восхвалять советскую власть или поддерживающих ее людей.
Херманис: "Русский мир" памятниками и названиями улиц "помечает" границы своей империи
"Латыши, сконцентрируемся!", - написал режиссер.
"После двухнедельных дискуссий повторю предложение, которое отчасти их спровоцировало - "русский мир" своими памятниками и названиями улиц помечает границы своей империи. Как известно из истории, Российская империя заканчивается там, где они получают по лицу. Это и есть граница", - написал Херманис.
Режиссер подчеркивает, что памятники и названия улиц являются идеологическими символами и не имеют никакого отношения к творчеству авторов.
"После 24 февраля прошлого года эти символы являются однозначными для нас символами враждебной власти и должны исчезнуть отсюда. Памятник Упитису в центре стоит потому, что после его денунциации были депортированы и погибли в Сибири его коллеги, другие латышские писатели. А не потому, что он написал хорошие книги. Но книги, конечно, нужно продолжать читать", - добавляет Херман.
Как сообщалось ранее, с момента вторжения России в Украину и нескрываемого восторга российских лидеров о могуществе бывшего Советского Союза, в Латвии актуализирован вопрос о необходимости убрать памятники, которые установлены для того, чтобы восхвалять советскую власть или поддерживающих ее людей.
Как сообщалось, столичный совет по памятникам поддержал предложение о демонтаже установленного в 1982 году в парке Кронвалда памятника писателю Андрею Упитису и скульптуры "писательницы сталинского периода" Анны Саксе на улице Гауяс, 1. Совет также дал согласие на демонтаж памятника Александру Пушкину в парке Кронвалда, так как он был установлен незаконно.
Кроме того, получило поддержку совета предложение о демонтаже установленного в 1978 году памятника ученому Мстиславу Келдышу и мемориальной доски историку Янису Зутису, а также демонтаже памятной доски типографии Коммунистической партии.
Инициатором демонтажа или переноса указанных памятников выступил Центр общественной памяти.
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