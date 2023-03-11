Пакистан мог бы поставить Украине десятки танков

Как сообщает Firstpost, Пакистан, возможно, уже тайно поддерживал Киев и доставлял вооруженным силам Украины 122-мм артиллерийские снаряды. Поставки оружия проходят по воздушному мосту, созданному Великобританией, а также по морю - через порты Польши и Германии, указывает газета.

"При попытке удержаться над водой, соприкоснувшись с растущим экономическим кризисом, Пакистан взялся за продажу оружия и боеприпасов Украине, которая борется против вторжения России", - пишет газета.

В настоящее время правительство страны рассматривает возможность заключить новое соглашение с Киевом: они в обмен на финансовую помощь Запада предлагают Украине передать 44 танков T-80UD, которые Пакистан приобрел в конце девяностых годов.

Такое соглашение пытается предотвратить руководство России. Кремль предложил Пакистану 50 000 тонн пшеницы, когда местные жители столкнулись с недостатком продовольствия. Кремль также обратился к Китаю с просьбой убедить Пакистан не помогать Украине с оружием.

Официальная позиция государства состоит в том, что Пакистан не поставляет Украине боеприпасы и оружие из-за политики "невмешательства".