Иран закупит у России истребители Су-35

У Ирана имеется устаревший парк истребителей, в основном состоящий из советских машин МиГ и Су, а также нескольких китайских и старых американских самолетов, полученных страной еще до Исламской революции 1979 года. Закупка запасных частей для них была также затруднена из-за санкций.

Израильский телеканал i24news в декабре 2022 года со ссылкой на источники в разведке, отслеживающие военные сделки между Москвой и Тегераном, передавал, что Россия в ближайшее время поставит Ирану эскадрилью истребителей. Речь, вероятнее всего, шла о 24 истребителях Су-35, которые изначально предназначались для Египта, передавал телеканал. По сведениям разведки, иранские пилоты уже тренировались на этих самолетах. Кроме того, Тегеран должен был получить от Москвы системы противовоздушной обороны, указывал канал. По его данным, Иран, в свою очередь, должен был направить России еще одну партию из 300 дронов-камикадзе Shahed-136 в дополнение к уже поставленным 1700 беспилотникам.