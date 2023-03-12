Восточная больница планирует закупить медикаменты для жителей Украины

Больница заключила договор с Grindeks по общей договорной цене в 534 512 евро.

Как свидетельствует информация Firmas.lv, Grindeks основан 11 октября 1991 года, и его основной капитал составляет 13,42 миллиона евро. Оборот предприятия в 2021 году составил 139,31 млн евро, а в 2020 году - 97,56 млн евро.