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Восточная больница планирует закупить медикаменты для жителей Украины

rus.tvnet.lv
Восточная больница планирует закупить медикаменты для жителей Украины
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Медикаменты. Иллюстративное фото.
Медикаменты. Иллюстративное фото. Фото: Cagkan Sayin/Shutterstock

Рижская Восточная клиническая университетская больница (RAKUS) планирует приобрести медикаменты для поддержки жителей Украины, свидетельствуют данные Бюро по надзору за закупками (IUB).

Больница заключила договор с Grindeks по общей договорной цене в 534 512 евро.

Как свидетельствует информация Firmas.lv, Grindeks основан 11 октября 1991 года, и его основной капитал составляет 13,42 миллиона евро. Оборот предприятия в 2021 году составил 139,31 млн евро, а в 2020 году - 97,56 млн евро.

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