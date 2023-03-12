Рижская Восточная клиническая университетская больница (RAKUS) планирует приобрести медикаменты для поддержки жителей Украины, свидетельствуют данные Бюро по надзору за закупками (IUB).
Восточная больница планирует закупить медикаменты для жителей Украины
Восточная больница планирует закупить медикаменты для жителей Украины
Больница заключила договор с Grindeks по общей договорной цене в 534 512 евро.
Как свидетельствует информация Firmas.lv, Grindeks основан 11 октября 1991 года, и его основной капитал составляет 13,42 миллиона евро. Оборот предприятия в 2021 году составил 139,31 млн евро, а в 2020 году - 97,56 млн евро.
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