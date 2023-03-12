После отставки из-за уголовного дела член правления LDz не оставил компанию

Магонис покинул компанию в 2015 году из-за обвинений во взяточничестве. Берзиньш и Стракшс ушли в 2019 году из-за конфликта с министром сообщения, при этом Линкайтс не критиковал Шмукстса. Он оставался в правлении до середины января прошлого года, когда LDz объявило, что давний член правления подал в отставку.

Это совпало с моментом, когда прокуратура объявила о возбуждении уголовного дела по делу совета президентов LDz. С другой стороны, причина ухода Шмукстса в заявлении LDz не упоминается. Теперь компания подтверждает, что причиной стало обвинение.

В свою очередь председатель правления компании заявил: "Конечно, по мнению совета, это несовместимо с должностью члена правления". Однако Шмукстс не ушел из компании. Совет решил назначить его исполняющим обязанности директора по техническому управлению. Эта должность в структуре компании находится непосредственно ниже его предыдущей должности в качестве члена правления. Должность была вакантной, так как прежний директор Эгил Фелдманис несколькими месяцами ранее был переведен на только что созданную должность советника правления.

Председателем правления в то время был Марис Клейнбергс. На интервью он не согласился, но в телефонном разговоре подчеркнул, что перевод Фелдманиса на должность советника никак не связан с освобождением места для Шмукстса. Правлению требовался советник по вопросам Rail Baltica.