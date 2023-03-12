В конце апреля суд приступит к рассмотрению уголовного дела, по которому бывшие члены правления Latvijas dzelzceļš (LDz) обвиняются в злоупотреблении служебным положением, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере 1,5 миллиона евро. Последним из осужденных правление покинул Эрик Шмукстс. Он ушел со своей должности в январе прошлого года, чтобы обвинение не нанесло ущерб репутации предприятия, однако компанию не покинул. Сразу после ухода с должности он был принят в качестве исполняющего обязанности директора по техническому управлению.
После отставки из-за уголовного дела член правления LDz не оставил компанию
В LDz почти десять лет управляющие занимали должности не только членов правления, но и президентов или вице-президентов. На должности в совете президентов были заключены трудовые договоры, дающие ряд преимуществ. Трудовые договоры гарантировали, что в случае увольнения можно было договориться о крупных компенсациях, если не перейти на работу к конкурентам.
В ходе проверки 2020 года Государственный аудит установил, что из-за совмещения должностей руководители компаний могли получать доплату за одни и те же обязанности. Прокуратура возбудила уголовное дело по заявлению министра сообщения Талиса Линкайтса. Расследование провело Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).
В уголовном процессе подсчитано, что с 2013 года до роспуска совета президентов в 2019 году государству был нанесен ущерб в размере 1,5 млн евро. Прокуратура подробно дело не комментирует, но подтверждает, что сумма включает в себя как часть месячной зарплаты, так и компенсацию после прекращения работы. Прокуратура предъявила обвинения в злоупотреблении служебным положением в корыстных целях четырем лицам - Угису Магонису, Эдвину Берзиньшу, Айвару Стракшсу и Эрику Шмукстсу.
Магонис покинул компанию в 2015 году из-за обвинений во взяточничестве. Берзиньш и Стракшс ушли в 2019 году из-за конфликта с министром сообщения, при этом Линкайтс не критиковал Шмукстса. Он оставался в правлении до середины января прошлого года, когда LDz объявило, что давний член правления подал в отставку.
Это совпало с моментом, когда прокуратура объявила о возбуждении уголовного дела по делу совета президентов LDz. С другой стороны, причина ухода Шмукстса в заявлении LDz не упоминается. Теперь компания подтверждает, что причиной стало обвинение.
В свою очередь председатель правления компании заявил: "Конечно, по мнению совета, это несовместимо с должностью члена правления". Однако Шмукстс не ушел из компании. Совет решил назначить его исполняющим обязанности директора по техническому управлению. Эта должность в структуре компании находится непосредственно ниже его предыдущей должности в качестве члена правления. Должность была вакантной, так как прежний директор Эгил Фелдманис несколькими месяцами ранее был переведен на только что созданную должность советника правления.
Председателем правления в то время был Марис Клейнбергс. На интервью он не согласился, но в телефонном разговоре подчеркнул, что перевод Фелдманиса на должность советника никак не связан с освобождением места для Шмукстса. Правлению требовался советник по вопросам Rail Baltica.
Председатель правления Янис Ланге считает, что самым важным является то, что Шмукстс больше не представляет компанию как публичное должностное лицо.
Совет объявил конкурс на должность члена правления по вопросам технической эксплуатации, оставленной Шмукстсом, но подходящих кандидатур не нашлось. В настоящее время эта позиция ликвидирована. LDz подчеркивает, что Шмукстс может занять должность директора. При этом в компании заявляют, что он только выполняет обязанности и не исключено, что на эту должность может быть объявлен конкурс.
Однозначного ответа на вопрос, останется ли Шмукстс на своей должности даже в случае осуждения - нет. "В этом случае будет принято решение, максимально соответствующее интересам компании", - сказал представитель LDz.
Сам Шмукстс на интервью не согласился, так как был в командировке.
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