Видео ⟩ В Украине началась весенняя распутица

Spring is here again



📷 3rd Assault Brigade pic.twitter.com/rt99uqEysn — Defense of Ukraine (@DefenceU) March 12, 2023

На грязь в Украине пожаловались и эстонские журналисты, которые недавно посещали позиции украинцев у Бахмута.

"Вместе с оператором Кристианом Свиргсденом провели на позициях 24-й бригады [армии Украины] неполные три часа, но у меня уже есть ощущение, что на каждой ноге три, если не пять килограммов этой донбасской грязи. Я не могу себе представить, как солдаты справляются с ней каждый день", - заявил журналист ERR Антон Алексеев.

"Нам нужно удержать линию обороны. Например, я в такой грязи сплю и ничего. Главное, что я жив и здоров, и это хорошо", - комментирует ситуации военнослужащий вооруженных сил Украины Микола.

В свою очередь солдат Юрий, описывая бои с боевиками ЧВК "Вагнер", рассказал, что "они себе что-то колют". "Мы собирали их оружие на поле боя, и, когда открыли пеналы их автоматов, мы нашли там шприцы. Они был настолько бесстрашными, что шли в бой, не пригибаясь. Даже раненые они ходят или ползают. Я не знаю, что они себе кололи", - описал ситуацию Юрий.