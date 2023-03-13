Утром в понедельник в Видземе, местами в Курземе и Латгале из-за снега и обледенения осложнены условия движения на главных и региональных автодорогах страны, сообщает агентство LETA.
Будьте осторожны! Снег и обледенение затрудняют движение по дорогам страны
Будьте осторожны! Снег и обледенение затрудняют движение по дорогам страны
Скользкие участки дорог посыпают противоскользящими материалами. Чтобы улучшить условия езды, на дорогах работают 60 единиц зимней техники.
На региональных автодорогах движение осложнено в округе Цесиса, Балви, Добеле, Гулбене, Кулдиги, Лимбажи, Риги, Тукумса, Валмиеры и Валки.
Сохраняются введенные недавно преимущественно в Курземе и Земгале на время осадков и оттепели ограничения по массе на грунтовых дорогах. Ограничения по массе транспорта введены на 101 участке грунтовых дорог.
Водителям стоит быть особенно внимательными, выбирая скорость движения, соответствующую состоянию дорожного покрытия, напоминает предприятие Latvijas Valsts ceļi.
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