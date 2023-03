Европа в восторге: Швецию на "Евровидении" представит суперзвезда Loreen

Высокие шансы на победу также у финского рэпера Käärijä с хитом Cha Cha Cha, а также у коллектива TVORCHI из Украины с еврохитом Heart of Steel.

В 2010 году Анна Бергендаль финишировала 11-й в полуфинале и чуть не попала в финал со своей песней This Is My Life. За последние 20 лет Швеция только несколько раз не попала в пятерку лучших.