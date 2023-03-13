Европа в восторге: Швецию на "Евровидении" представит суперзвезда Loreen

Шведы решили. В этом году в Ливерпуль (Великобритания) представлять их страну во второй раз отправляется победительница "Евровидения-2012" - несравненная и талантливая певица Loreen (настоящее имя - Лорин Зинеб Нора Талхауи) с песней Tattoo.

Букмекеры уже даже не сомневаются: на "Евровидении-2023" победит именно Швеция.

Высокие шансы на победу также у финского рэпера Käärijä с хитом Cha Cha Cha, а также у коллектива TVORCHI из Украины с еврохитом Heart of Steel.

Швеция дебютировала на конкурсе "Евровидение" в 1958 году.

Именно Швеция известна самыми успешными победителями за всю историю конкурса - группой ABBA, которая принесла первую победу своей стране на этом конкурсе.

Швеция - одна из самых успешных стран на "Евровидении" с шестью победами на сегодняшний день. Она занимает второе место после рекордных семи побед Ирландии.

1. ABBA (1974 год)

2. Herreys (1984 год)

3. Карола (1991 год)

4. Шарлотта Нильсон (1999 год)

5. Loreen (2012 год)

6. Монс Зелмерлев (2015 год)

С момента введения полуфиналов в 2004 году Швеция лишь однажды не смогла пройти в финал.

В 2010 году Анна Бергендаль финишировала 11-й в полуфинале и чуть не попала в финал со своей песней This Is My Life. За последние 20 лет Швеция только несколько раз не попала в пятерку лучших.

Напомним, "Евровидение-2023" пройдет в Ливерпуле в мае 2023 года. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.

Видео: Loreen - Tattoo