Эстония опережает снова: эксперты считают, что уровень финансовой грамотности латвийской молодежи нуждается в повышении

По данным новейшего исследования, проведенного Международной программой оценки школьников (PISA) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), финансовая грамотность латвийских школьников находится на среднем уровне среди стран ОЭСР, но все еще отстает от Эстонии.
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Средний результат школьников 20 государств, принявших участие в исследовании, составил 505 баллов, а самый высокий результат продемонстрировали школьники Эстонии, набравшие 547 баллов. В свою очередь, Латвия со средним результатом в 501 балл заняла 8-е место. Уровень финансовой грамотности латвийской молодежи продолжает расти благодаря различным программам финансового образования, осуществляемым в стране как негосударственными организациями, так и учреждениями образования по интересам и кредитными учреждениями. Одна из них - учебная программа для учащихся 12-х классов "Финансовые умения", которую проводит Центр профессионального повышения квалификации "Центр цифровых умений" в сотрудничестве с лидером на рынке небанковского кредитования - акционерным обществом AS 4finance в целях развития финансовой грамотности латвийской молодежи и воспитания финансово образованного поколения будущих участников экономической системы, способных самостоятельно принимать разумные и дальновидные финансовые решения. Данный учебный курс также входит в программу Банка Латвии "Неделя финансовой грамотности - 2023", которая будет проводиться с 20 по 26 марта текущего года.
Учебная программа "Финансовые умения" началась в 2022 году и продолжается в нынешнем. Учебный курс продолжительностью 18 академических часов будет проводиться в 3 латвийских школах. На этот раз в нем примут участие учащиеся Мурьяньской спортивной гимназии и Имантской средней школы, чтобы овладеть необходимыми знаниями, составляющими финансовую грамотность, до начала каникул и потенциальной летней трудовой занятости или полноценной интеграции в рынок труда после окончания средней школы. Осенью освоение учебного курса продолжат учащиеся средней школы города Сигулды.
Цель учебной программы - сформировать у учеников 12-х классов представление о сути денежных инструментов и методах их применения, выработать у школьников практические навыки принятия финансовых решений, чтобы при начале трудовой карьеры они располагали достаточными знаниями об экономических процессах и техническими умениями для использования знаний в реальной жизни. В рамках программы предусмотрено ознакомить школьников с основными принципами планирования личного бюджета, технологиями поиска и анализа финансовой информации, особенностями функционирования современного финансового рынка, выгодными возможностями накоплений и инвестиций, а также методами оценки и уменьшения финансовых рисков.
"Представители 4finance убеждены, что качественное финансовое образование нужно получить еще в школе. Когда вы уже являетесь полноценным участником рынка труда и экономической системы, заниматься этим уже поздно - тогда вам остается учиться на собственных ошибках. Данным учебным курсом мы хотели бы предотвратить многие ошибки, совершаемые молодыми людьми в реальной жизни, предоставив практические знания и навыки, которые помогут им в будущем разумно и целенаправленно пользоваться финансовыми услугами", - подчеркивает региональный руководитель AS 4finance Гвидо Эндлерс (Gvido Endlers), который также является одним из преподавателей данного учебного курса.
Согласно исследованию ОЭСР, оценивавшему компетенции школьников в сфере финансов, латвийские подростки довольно активно пользуются цифровыми финансовыми инструментами. У 60 % школьников есть собственный банковский счет, у 53 % - своя банковская карта, а 76,5 % школьников за последний год делали покупки в Интернете, однако лишь половина из них проверяет защищенность своих чувствительных данных при совершении электронных или мобильных платежей, что создает известную угрозу кибербезопасности. Большинство латвийских подростков ощущают свою ответственность за собственные деньги (82 %) и считают, что сами принимают решения об их расходовании (72 %). Почти все подростки (95 %) получают информацию о денежных вопросах от членов своей семьи, 87 % - из ресурсов Интернета, но лишь немногим более половины (52 %) - от своих учителей, что говорит о недочетах программы финансовой грамотности, преподаваемой в школе. При этом 48 % опрошенных молодых людей указывают, что разговоры о деньгах вызывают у них дискомфорт, и они предпочли бы воздержаться от обсуждения различных финансовых вопросов с другими людьми. Но если не обсуждать и не задавать вопросы о таких чувствительных темах, как деньги, молодежь не сможет научиться правильно распоряжаться ими.
Авторы учебного курса "Финансовые умения" убеждены, что чем раньше ребенок научится управлять деньгами на практике и чем больше в семье будут обсуждаться планирование расходов и определение приоритетов, последствия непродуманных финансовых решений и способы решения финансовых проблем, тем легче будет ребенку овладеть финансовой грамотностью. Поэтому учебный курс "Финансовые умения" разработан с учетом потребностей молодежи и наиболее значительных сложностей современной жизни, чтобы вооружить их практическими навыками управления личными финансами.
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