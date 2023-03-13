Эстония опережает снова: эксперты считают, что уровень финансовой грамотности латвийской молодежи нуждается в повышении

Цель учебной программы - сформировать у учеников 12-х классов представление о сути денежных инструментов и методах их применения, выработать у школьников практические навыки принятия финансовых решений, чтобы при начале трудовой карьеры они располагали достаточными знаниями об экономических процессах и техническими умениями для использования знаний в реальной жизни. В рамках программы предусмотрено ознакомить школьников с основными принципами планирования личного бюджета, технологиями поиска и анализа финансовой информации, особенностями функционирования современного финансового рынка, выгодными возможностями накоплений и инвестиций, а также методами оценки и уменьшения финансовых рисков.

"Представители 4finance убеждены, что качественное финансовое образование нужно получить еще в школе. Когда вы уже являетесь полноценным участником рынка труда и экономической системы, заниматься этим уже поздно - тогда вам остается учиться на собственных ошибках. Данным учебным курсом мы хотели бы предотвратить многие ошибки, совершаемые молодыми людьми в реальной жизни, предоставив практические знания и навыки, которые помогут им в будущем разумно и целенаправленно пользоваться финансовыми услугами", - подчеркивает региональный руководитель AS 4finance Гвидо Эндлерс (Gvido Endlers), который также является одним из преподавателей данного учебного курса.

Согласно исследованию ОЭСР, оценивавшему компетенции школьников в сфере финансов, латвийские подростки довольно активно пользуются цифровыми финансовыми инструментами. У 60 % школьников есть собственный банковский счет, у 53 % - своя банковская карта, а 76,5 % школьников за последний год делали покупки в Интернете, однако лишь половина из них проверяет защищенность своих чувствительных данных при совершении электронных или мобильных платежей, что создает известную угрозу кибербезопасности. Большинство латвийских подростков ощущают свою ответственность за собственные деньги (82 %) и считают, что сами принимают решения об их расходовании (72 %). Почти все подростки (95 %) получают информацию о денежных вопросах от членов своей семьи, 87 % - из ресурсов Интернета, но лишь немногим более половины (52 %) - от своих учителей, что говорит о недочетах программы финансовой грамотности, преподаваемой в школе. При этом 48 % опрошенных молодых людей указывают, что разговоры о деньгах вызывают у них дискомфорт, и они предпочли бы воздержаться от обсуждения различных финансовых вопросов с другими людьми. Но если не обсуждать и не задавать вопросы о таких чувствительных темах, как деньги, молодежь не сможет научиться правильно распоряжаться ими.

Авторы учебного курса "Финансовые умения" убеждены, что чем раньше ребенок научится управлять деньгами на практике и чем больше в семье будут обсуждаться планирование расходов и определение приоритетов, последствия непродуманных финансовых решений и способы решения финансовых проблем, тем легче будет ребенку овладеть финансовой грамотностью. Поэтому учебный курс "Финансовые умения" разработан с учетом потребностей молодежи и наиболее значительных сложностей современной жизни, чтобы вооружить их практическими навыками управления личными финансами.