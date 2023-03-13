Пн, 13.03.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Вандалы изрисовали недавно отремонтированное здание Rīgas satiksme. Ищут свидетелей

rus.tvnet.lv
Вандалы изрисовали недавно отремонтированное здание Rīgas satiksme. Ищут свидетелей
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Rīgas Satiksme

В ночь на субботу вандалы изрисовали недавно отремонтированное здание Rīgas satiksme на улице Бикерниеку, 52, в Риге.

Как агентству LETA сообщили на предприятии, ремонт фасада и помещений здания обошелся в неполные 50 000 евро. В ближайшее время у здания планировалось оборудовать и видеонаблюдение.

Предприятие обратится в полицию, а также попросило в соцсетях отозваться очевидцев происшествия, у которых может быть информация о возможных виновниках.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх