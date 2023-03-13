В ночь на субботу вандалы изрисовали недавно отремонтированное здание Rīgas satiksme на улице Бикерниеку, 52, в Риге.
Вандалы изрисовали недавно отремонтированное здание Rīgas satiksme. Ищут свидетелей
Вандалы изрисовали недавно отремонтированное здание Rīgas satiksme. Ищут свидетелей
Как агентству LETA сообщили на предприятии, ремонт фасада и помещений здания обошелся в неполные 50 000 евро. В ближайшее время у здания планировалось оборудовать и видеонаблюдение.
Предприятие обратится в полицию, а также попросило в соцсетях отозваться очевидцев происшествия, у которых может быть информация о возможных виновниках.
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