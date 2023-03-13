Служба безопасности Украины окончательно подтвердила что украинский солдат, видео расстрела которого вызвало широкий резонанс, - это Александр Мациевский, снайпер Черниговской теробороны, пишет "Медуза".
Расстрелянный на видео украинский солдат Мациевский был снайпером теробороны
На видео, появившемся в соцсетях 6 марта, видно, что российские солдаты расстреливают невооруженного мужчину в украинской военной форме. Перед смертью солдат говорит "Слава Украине!".
Как пояснили в пресс-службе ведомства, личность убитого мужчины удалось подтвердить в результате комплекса следственных мероприятий, включавших в себя как анализ видео- и фотоматериалов, так и общение с близкими и сослуживцами погибшего.
Кроме того, служба получила заключение судебной портретной экспертизы, которая также подтвердила, что человек на видео - действительно Александр Мациевский.
Мациевский был призван на службу в марте 2022 года. В конце прошлого года он принимал участие в боях в Донецкой области.
С конца декабря он считался пропавшим без вести. Согласно информации СБУ, россияне расстреляли его 30 декабря.
Тело Мациевского было возвращено в феврале 2023 года.
Глава СБУ Василий Малюк назвал Мациевского настоящим героем и пообещал, что служба сделает все возможное, чтобы найти его убийц.
"Мы сделаем все, чтобы эти изверги понесли заслуженное наказание", - подчеркнул Малюк.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Мациевскому присвоено звание Героя Украины.
Напомним, изначально сообщалось, что убитого украинца зовут Тимофей Шадура. Он был военнослужащим 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского. С 3 февраля 2023 года мужчина считался без вести пропавшим. Спустя несколько дней - 9 марта - вооруженные силы Украины сообщили, что убитого солдата все-таки зовут Александр Мациевский.
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