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Расстрелянный на видео украинский солдат Мациевский был снайпером теробороны

rus.tvnet.lv
Расстрелянный на видео украинский солдат Мациевский был снайпером теробороны
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Украинский военнослужащий
Украинский военнослужащий Фото: AFP/SCANPIX

Служба безопасности Украины окончательно подтвердила что украинский солдат, видео расстрела которого вызвало широкий резонанс, - это Александр Мациевский, снайпер Черниговской теробороны, пишет "Медуза".

На видео, появившемся в соцсетях 6 марта, видно, что российские солдаты расстреливают невооруженного мужчину в украинской военной форме. Перед смертью солдат говорит "Слава Украине!".

Как пояснили в пресс-службе ведомства, личность убитого мужчины удалось подтвердить в результате комплекса следственных мероприятий, включавших в себя как анализ видео- и фотоматериалов, так и общение с близкими и сослуживцами погибшего.

Кроме того, служба получила заключение судебной портретной экспертизы, которая также подтвердила, что человек на видео - действительно Александр Мациевский.

Мациевский был призван на службу в марте 2022 года. В конце прошлого года он принимал участие в боях в Донецкой области.

С конца декабря он считался пропавшим без вести. Согласно информации СБУ, россияне расстреляли его 30 декабря.

Тело Мациевского было возвращено в феврале 2023 года.

Глава СБУ Василий Малюк назвал Мациевского настоящим героем и пообещал, что служба сделает все возможное, чтобы найти его убийц.

"Мы сделаем все, чтобы эти изверги понесли заслуженное наказание", - подчеркнул Малюк.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Мациевскому присвоено звание Героя Украины.

Напомним, изначально сообщалось, что убитого украинца зовут Тимофей Шадура. Он был военнослужащим 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского. С 3 февраля 2023 года мужчина считался без вести пропавшим. Спустя несколько дней - 9 марта - вооруженные силы Украины сообщили, что убитого солдата все-таки зовут Александр Мациевский.

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