"России должно быть стыдно за себя": власти США о видео с расстрелом украинского военного

"Ужасные кадры казни безоружного украинца после того, как он произнес "Слава Украине!", поражают своим варварством. Мы считаем, что России должно быть стыдно за себя", - заявил он, добавив, что подобные зверства нарушают базовые правила войны и основы элементарной человечности и порядочности.

Прайс добавил, что это не первое и, вероятно, не последнее свидетельство того, что Россия совершает в Украине потенциальные военные преступления.

Уже сообщалось, что 6 марта в соцсетях начало распространяться видео с расстрелом мужчины, который произносит слова "Слава Украине!". На видео мужчина в военной форме, его лицо закрыто. Он стоит в лесу и курит. Звучит голос за кадром: "Снимай", - и камера поднимается. Солдат говорит: "Слава Украине!". После чего в него стреляют, он падает. Голос за кадром на русском языке произносит ругательства.

Представители ВСУ заявили, что предварительно установили личность погибшего - это Тимофей Шадура, военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского. Шадура числился пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года.

Главное следственное управление СБУ открыло расследование по факту расстрела безоружного военнопленного. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении пообещал, что убийцы будут найдены.