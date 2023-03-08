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"России должно быть стыдно за себя": власти США о видео с расстрелом украинского военного

rus.tvnet.lv
"России должно быть стыдно за себя": власти США о видео с расстрелом украинского военного
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Фото: Reuters/ScanPix

Властям США известно о видеоролике, на котором запечатлено убийство безоружного украинского военного, предположительно, находившегося в российском плену, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, пишет "Медуза".

"Ужасные кадры казни безоружного украинца после того, как он произнес "Слава Украине!", поражают своим варварством. Мы считаем, что России должно быть стыдно за себя", - заявил он, добавив, что подобные зверства нарушают базовые правила войны и основы элементарной человечности и порядочности.

Прайс добавил, что это не первое и, вероятно, не последнее свидетельство того, что Россия совершает в Украине потенциальные военные преступления.

Уже сообщалось, что 6 марта в соцсетях начало распространяться видео с расстрелом мужчины, который произносит слова "Слава Украине!". На видео мужчина в военной форме, его лицо закрыто. Он стоит в лесу и курит. Звучит голос за кадром: "Снимай", - и камера поднимается. Солдат говорит: "Слава Украине!". После чего в него стреляют, он падает. Голос за кадром на русском языке произносит ругательства.

Представители ВСУ заявили, что предварительно установили личность погибшего - это Тимофей Шадура, военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского. Шадура числился пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года. 

Главное следственное управление СБУ открыло расследование по факту расстрела безоружного военнопленного. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении пообещал, что убийцы будут найдены.

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